Модульбанк запустил сервис по обслуживанию кофейного оборудования Cafe.Tech на базе CafeStore

Модульбанк запустил сервис Cafe.Tech, который возьмет на себя все задачи по подбору, кастомизации, обслуживанию и ремонту кофейного оборудования – от правильной водоподготовки до комплексного техобслуживания кофемашины.

Сервис Cafe.Tech уже доступен на платформе CafeStore, там задачи по оснащению кофейни и поддержки техники в рабочем состоянии решаются в пару кликов, а команда Cafe.Tech оперативно подключается к разрешению любых проблем.

«Cafe.Tech прокачает железно-кофейно-техническую базу на платформе, упростит доступ к выбору оборудования, дополнит ассортимент новыми брендами и решит вашу проблему в несколько кликов в приложении Модульбанк», – сказала Зоя Некрасова, руководитель проекта CafeStore от Модульбанка.

CafeStore работает по принципу «одного окна» и избавляет предпринимателя от необходимости общаться с разными поставщиками и подрядчиками. Платформа включает в себя маркетплейс для закупок расходников для кофейни со скидками до 40% от рыночных цен, что дает возможность экономить на зерне и сопутствующих товарах. Также CafeStore предлагает банковское обслуживание от Модульбанка, включая специальные условия по лизингу оборудования.

Доступ к платформе CafeStore предоставляется при подключении опции CafeStore в Модульбанке. Для пользователей CafeStore уже доступны готовые решения в рамках сервиса Cafe.Tech – в новой вкладке «Сервис» на платформе.