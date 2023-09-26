Спрос на услуги ремонта электроники вырос за год на 16%, а летом ускорился до 37%

Как изменился спрос на услуги ремонта электроники? Результатами исследования поделились эксперты «Платформы ОФД». Аналитики компании использовали агрегированную обезличенную информацию кассовых чеков, поступающих в адрес «Платформы ОФД» (оператор фискальных, ежедневно обрабатывает по 55 - 57 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России). Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) торговли, сферы услуг. Аналитические модели работают на базе 90 млрд чеков в системе BigData компании и накопленной экспертизе за семь лет. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ОФД».

Сравнивали данные за январь-август 2023 г. и 2022 г. В выборку попала информация об официальных продажах (зафиксированная кассовыми аппаратами и поступившая в адрес ОФД).

Сравнение за январь-август 2023 и 2022 гг. показало: ремонт электроники – средний чек 2336 руб, на 7% выше. Число покупок выросло на 16%. При этом в июле-августе 2023 г. продажи ускорились – средний чек составлял 3124 руб, на 9% выше. Число покупок выросло на 37% год к году.

В топ-покупок оказались – заправка картриджей принтеров и офисной техники, ремонт мобильных телефонов и бытовой техники, диагностика гаджетов. В 2023 г. увеличилось число обращений по ремонту iPhone (более чем в 1,5 раза по сравнению с 2022 г.). Однако лидерами по ремонту телефонов остаются смартфоны на Android.

Для сравнения, траты на аксессуары для смартфонов и мелкой электроники – средний чек 3475 руб, на 5% выше. Число покупок выросло на 21%. Распечатка, ксерокопия, полиграфия – средний чек 869 руб, на 17% выше. Число покупок выросло на 24%

Эксперты «Платформы ОФД» объясняют, во второй половине лета, на фоне изменений курсов валюты, заметно выросли продажи товаров с высокой долей импорта, особенно в сегменте электроники и бытовой техники. Одновременно вырос и средний чек покупки.

Однако еще более активно в это время увеличилось обращение к специалистам по ремонту электроники и бытовой техники, что было связано со стремлением потребителей провести отложенный ранее ремонт гаджетов, до подорожания импортных комплектующих, а также провести замену расходного оборудования для офисных задач, в том числе «с запасом» на будущее. Прежде всего, смену и пополнение картриджей с краской и комплектующими из-за рубежа.

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Рост спроса на услуги ремонта электроники идет более заметными темпами, чем в целом по бытовым услугам, что говорит о большем приоритете для покупателя электронных устройств, в сравнении с другими товарами.

Большинство организаций по ремонту электроники не входят в круг сетевой торговли. Как правило, такой бизнес сильно конкурентен, держится на небольшом штате, для многих служит дополнительным направлением к основному виду деятельности. В ценообразовании, кроме расходных материалов, обычно не менее четверти конечной стоимости образует наценка.

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ИТ-компания «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») - оператор фискальных данных (ОФД), электронного документооборота (ЭДО) и электронной отчетности. Компания ежедневно обрабатывает и передает в ФНС и оператору системы маркировки товаров ЦРПТ свыше 57 млн кассовых чеков. №1 в рейтинге российских ОФД по версии CNews Analytics, лауреат премии CNews Awards в номинации «ИТ-проект года для ритейла». Входит в экосистему Сбербанка.