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Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных

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Tele2 подписал соглашения с лидерами рынка фискальных данных в России – «Платформой ОФД» и «Первым ОФД». Сотрудничество включает создание martech-платформы: она позволит предлагать заказчикам уникальные продукты в области маркетинговых и рекламных технологий на основе big data партнеров. Запуск закрытого тестирования платформы назначен на первый квартал 2020 года.

Стороны договорились объединить аналитику телеком-игрока и операторов фискальных данных в едином интерфейсе – первой на рынке интерактивной платформе на основе big data. Сервис будет представлять собой набор интерфейсов – витрин данных, содержащих агрегированную обезличенную информацию о потребительских предпочтениях популярных товарных категорий.

Платформа ориентирована на потребителей из ключевых отраслей бизнеса – от FMCG и фармацевтических компаний до ретейлеров и банков. Новый сервис позволит клиенту самостоятельно сегментировать аудитории и строить омниканальные стратегии и персонализированные коммуникации в онлайн- и офлайн-медиаканалах. Платформа станет для клиентов удобным инструментом для анализа потребительского поведения и лояльности, а также разработки маркетинговых кампаний.

В рамках сотрудничества партнеры рассчитывают предоставить рынку первый интерактивный инструмент планирования и измерения эффективности коммуникаций на основе данных без экстраполяции и допущений.

Андрей Жигулев, директор по венчурным проектам Tele2, отметил: «Совместная разработка martech-платформы с ведущими операторами фискальных данных станет для Tele2 важным шагом в построении полноценной рекламной и маркетинговой data-экосистемы нового типа. Она позволит нашим клиентам повышать эффективность маркетинговых инвестиций, получая новое качество данных для бизнеса благодаря ОФД. Востребованность совместного продукта обеспечат синергия технологий и экспертизы лидеров рынка. Мы предложим клиентам особый формат работы с данными, соответствующий их курсу на цифровую трансформацию бизнес-процессов».

Дмитрий Батюшенков, директор департамента развития продуктов на больших данных «Платформы ОФД», сказал: «Идея объединить две аналитические платформы возникла после ряда успешных маркетинговых кейсов. В таких запросах бизнес хочет получить наиболее ясную картину потребительского поведения относительно конкретной товарной категории. Использование данных «Платформы ОФД» вместе с данными телеком-операторов объединяется в эффективный аналитический инструмент, работающий в рамках правового поля и интересов наших клиентов, согласных на использование данных. Скоро такой инструмент будет доступен производителям и рекламным агентствам в «едином окне», что сократит издержки и время на анализ промоактивностей и лояльности к брендам. Это новый формат взаимодействия двух компаний из разных отраслей, которые объединяют решения big data на благо рынка».

Егор Сергеенко, директор по маркетингу «Первого ОФД», сказал: «Уже сейчас ОФД и операторы сотовой связи в рамках возможностей, предоставленных законодательством, объединяют данные для анализа покупательского поведения и создают таргетированные сегменты для рекламодателей. Создание интерактивной платформы позволит сделать этот процесс более эффективным для участников и клиентов. Появятся дополнительные сервисы для разных категорий пользователей. Это, несомненно, повысит интерес к нашему совместному продукту. Мы оцениваем это направление как очень перспективное. C очевидными выгодами как для поставщиков больших данных, так и для рекламодателей. Призываем наших коллег из ОФД и операторов связи подключаться к платформе».

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