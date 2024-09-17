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И.о. гендиректора «Платформы ОФД» стал Дмитрий Батюшенков

Исполняющим обязанности генерального директора компании «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») назначен Дмитрий Батюшенков. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ОФД».

Дмитрий в компании семь лет. До назначения руководил Департаментом развития продуктов на больших данных, а также ранее - офисом массового продукта.

Алексей Баров, возглавлявший «Платформу ОФД» практически восемь лет, остается в сфере цифровизации и сервисов для сферы торговли, услуг, но переходит в новый бизнес.

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«Платформа ОФД» сейчас обрабатывает чеки с каждой третьей кассы в стране. Компания уже давно вышла за рамки бизнеса ОФД, развивается в направлениях электронного документооборота и отчетности, ЭДО на транспорте, маркировки товаров, контроля кассовой дисциплины, а также сервисов на базе BigData. При поддержке 5 тыс. партнеров, присутствующих в каждом российском регионе. Наша задача – обеспечивать предпринимателю порядок в делах и цифрах, четко соблюдая требования закона. За счет комплексного B2B-решения по цифровизации на базе операторских направлений «Платформы ОФД». Сервисы и данные должны помогать в принятии решений на самых различных уровнях управления процессами», – отметил и.о. генерального директора компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Дмитрий Батюшенков окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана. В ИТ-индустрии более 20 лет. Основатель ряда стартапов: создал приложение Lifetouch (электронное меню для ресторанов и студия разработки мобильных приложений), запустил совместно с командой приложение MOOV по вызову такси и нишевое приложение SMOQ в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. С 2017 г. работает в «Платформе ОФД».

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