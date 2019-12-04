OFD.ru стал производителем онлайн-касс

OFD.ru объявил о том, что ФНС России включила в реестр контрольно-кассовой техники новое устройство — кассу «Эфир Pro ФС». Это первый аппаратный продукт компании OFD.ru. Его разработали специально для бизнесов, которым разрешено использование облачных касс: интернет-магазинов, курьерских служб, телеком-компаний, терминалов оплаты, а также для транспортных услуг и ЖКХ.

«Эфир Pro ФС» пока не имеет аналогов на рынке по целому ряду характеристик. Так, на сегодняшний день это самая маленькая касса. Её габариты всего 75х45х19 мм, благодаря чему в одной кассовой полке в ЦОД (центре обработки данных) можно установить до 210 касс с энергопотреблением всего 1 Втч каждая.

Использование «Эфир Pro ФС» сокращает затраты на размещение касс в ЦОД, повышая эффективность бизнеса клиентов. Для интеграции кассы не нужны утилиты и драйверы: взаимодействие с ней происходит напрямую посредством REST API. Таким образом, клиенты освобождены от необходимости покупать для кассовых полок активное оборудование, которое обеспечивает взаимодействие с инфраструктурой фискализации платежного трафика. Ещё одно достоинство кассы — высокая скорость формирования чека: до 1 секунды на один фискальный документ.

«Эфир Pro ФС» полностью поддерживает передачу данных о кодах маркировки в систему «Честный ЗНАК» для товаров соответствующих категорий. Любые обновления кассы, связанные, например, с вводом новых товарных групп в систему маркировки или изменением формата фискальных документов, производятся автоматически, без участия пользователя. При этом исключена любая возможность фатального обновления, когда апдейт не догружается или устанавливается некорректно.

«Начало производства собственного аппаратного продукта — знаковое событие для компании, позволяющее значительно увеличить устойчивость наших клиентских сервисов и дать рынку ряд новых решений. Для нас было важно создать не просто хороший продукт, а лучший в своем классе. И нам это удалось: ЭФИР Pro ФС по многим параметрам превосходит существующие решения», — сказал директор OFD.ru Антон Румянцев.

«Эфир Pro ФС» могут использовать не только крупные игроки, но и владельцы небольшого бизнеса. Для них предусмотрен коннектор «Х1» для использования кассы без кассовой полки. С его же помощью кассу можно подключить к вендинговому аппарату. Одна, две или три кассы полностью покрывают потребности e-commerce компаний малого и среднего размеров. Кассу можно установить в своем серверном помещении, в офисе или дома. Интегрировать «Эфир Pro ФС» можно самостоятельно, используя публичный API, размещенный на сайте OFD.ru.

Касса подходит для крупного и очень крупного бизнеса. Полностью или частично укомплектованная кассовая полка, по желанию клиента, поставляется с ПО «Облачный балансировщик» или без него. «Облачный балансировщик» бесшовно подключается к ККТ Эфир Pro ФС и обеспечивает маршрутизацию входящих запросов на фискализацию, балансировку нагрузки для обеспечения неравномерного заполнения фискальных накопителей и доступ пользователей к сервису через личный кабинет клиента.

Для клиентов, не желающих самостоятельно заниматься интеграцией облачных касс, в личном кабинете клиента OFD.ru уже доступен сервис аренды Ferma. Он включает бесплатное подключение к ОФД, техническое обслуживание и размещение касс в ЦОД. Сервисы клиента легко интегрируются с CMS- и CRM-платформами через API Ferma и соответствующие коннекторы. В услугу также входит оперативная замена ФН в случае заполнения памяти, поломки или истечения срока работы.

ККТ «Эфир Pro ФС» можно приобрести в комплекте с серверной полкой и коннектором. Стоимость кассы начинается от 13 тыс. руб. Цена серверной полки составляет 300 тыс. руб., коннектора — 2 тыс. руб.