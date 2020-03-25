Сбербанк и «Платформа ОФД» открыли малому бизнесу сервис анализа продаж на рынке

Сбербанк и «Платформа ОФД» разработали сервис анализа продаж в торговле и индустрии питания «Сравни себя с рынком». Решение предназначено для кафе, кофеен, продуктовых магазинов, автосервисов, салонов красоты, а также других организаций сектора несетевой розницы и сферы услуг.

Предприниматель получает в одном окне, в режиме реального времени и в удобном графическом виде аналитику по таким основным показателям своего бизнеса, как выручка, средний чек, количество покупок (чеков), объем товарных позиций в чеке, ассортимент. Одновременно отражаются аналогичные среднерыночные показатели в выбранной торговой категории (продукты питания, автозапчасти, услуги парикмахерских, цветы и др.).

Пользователь сам выбирает, по какому географическому признаку сравнивать собственные продажи с рыночными. Территория охвата может быть от определенного района торговли до уровня города или региона. Клиенту обеспечивается автоматический подбор территории продаж по выбранному адресу.

Сравнение показателей производится за недели и месяцы (по умолчанию сервис показывает развитие продаж за последние 12 месяцев). Можно отслеживать ситуацию, анализируя предыдущие периоды.

Сервис продемонстрирует объем продаж в денежном выражении по типам операций (приход, расход, возврат прихода и расхода) и типам расчета (наличные и безналичные покупки).

Пользуясь информацией решения «Сравни себя с рынком», предприниматель получает оперативный мониторинг ситуации на рынке и в своей торговой точке, чтобы управлять продажами и покупательской активностью, вовремя корректировать цены и ассортимент, планировать активности для роста продаж.

Решение полностью соответствует требованиям действующего законодательства. Аналитика базируется на агрегированных обезличенных данных ОФД. Качественный уровень работы сервиса обеспечивается высокой долей присутствия компании «Платформа ОФД» на российском рынке операторов фискальных данных.

Для активации сервиса необходимо выбрать соответствующую подписку «Сравни себя с рынком» в личном кабинете клиента «Платформы ОФД». Каждый клиент получает бесплатный 14-дневный период пользования сервисом «Сравни себя с рынком».

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, сказал: «Небольшим компаниям всегда непросто конкурировать с крупными игроками на рынке. В непростые периоды делать это становится еще сложнее. У лидеров рынка гораздо больше финансовых и технических возможностей оперативно реагировать на изменения. Новый сервис, который предлагают Сбербанк и "Платформа ОФД", позволит малому бизнесу мониторить ситуацию на рынке и быстро находить новые решения для развития. Предприниматель на основании данных сможет понять насколько он в тренде, развивается его бизнес, если да – это отличные новости, и, возможно, это будет для него одним из факторов заняться расширением бизнеса, открыть новую точку, учитывая что, например, в данной точке он успешнее большинства вокруг. В случае, если он увидит обратное, это повод заглянуть внутрь, посмотреть на свои процессы пристальнее и начать что-то менять для улучшения. Воспользоваться сервисом очень просто, нужно лишь подключить "Оператор фискальных данных" в разделе "Все продукты и услуги" в интернет-банке "Сбербанк бизнес онлайн" и затем оформить подписку в личном кабинете "Платформы ОФД"».

Алексей Баров, генеральный директор ИТ-компании «Платформа ОФД», отметил: «Сравнение собственных продаж с рынком — один из самых востребованных и дорогих продуктов аналитики, которым пользуются в основном сетевые розничные компании и производители. Однако уже не первый год с запросом на подобный сервис к нам обращается малый и средний бизнес. В результате мы разработали решение под нужды малой торговли и открыли его в личном кабинете клиента. Уже сейчас видим повышенный интерес к нему в московском регионе. В сегодняшних реалиях мы даем клиентам бесплатный тестовый период пользования сервисом».