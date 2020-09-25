«Тензор» автоматизировал расчет аренды для AmRest

Через СБИС ОФД работает более 1600 касс сети AmRest франчайзи KFC и Pizza Hut в России. Сервис не просто отправляет чеки в налоговую, он показывает аналитику по каждой точке, кассиру, периоду. Руководитель отдела продаж из главного офиса в Санкт-Петербурге всегда может проверить, во сколько открылся KFC в Казани или Новгороде, исправна ли техника, какие позиции самые популярные.

Помимо передачи данных о продажах в налоговую и наглядной аналитики, разработчики СБИС организовали для AmRest обмен данными о выручке с арендодателями.

Рестораны KFC и Pizza Hut в торговых центрах платят процент от выручки вместо фиксированной суммы за площадь помещения. Чтобы рассчитать его, управляющим приходилось каждый месяц поднимать данные по продажам, заполнять отчет на бумаге или собирать и относить Z-отчеты.

Бумажные отчеты перевели в электронный формат. Сведения о продажах есть в ОФД, и задача СБИС – выгрузить оттуда нужные цифры в наглядном формате.

Сначала попробовали отправлять отчеты по электронной почте. Получилось удобнее, чем на бумаге, но иногда письма все равно терялись. Тогда разработчики предложили объединить возможности сети деловых коммуникаций и ОФД СБИС.

Торговый центр создает в СБИС группу для арендаторов. Туда автоматически выгружаются данные из ОФД для расчета арендной платы. В зависимости от условий договора можно настроить, что видит ТЦ: выручку, чеки, смены. Наглядный график показывает динамику продаж и помогает сравнить периоды. Отчет можно в любой момент выгрузить в виде файла Excel.

Арендодатель видит отчеты всех торговых точек, а арендатор — только своих. Соседи по фудкорту не узнают, сколько ресторан AmRest заработал, сколько было посетителей, выросли или упали продажи.

В итоге расчет аренды становится максимально прозрачным и удобным. Арендаторам не надо каждый месяц собирать цифры и заполнять отчеты, а торговый центр получает оперативные и достоверные сведения прямо из ОФД без дополнительных аудитов.

Группа нужна не только для сбора данных по выручке. Администрация ТЦ публикует в ней новости, объявления, размещает важные документы.

Односторонний документооборот ускорил работу с поставщиками. Следующий шаг –внедрение EDI СБИС. Это позволит оптимизировать закупки и полноценно обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде.