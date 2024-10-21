«Платформа ОФД» представила новый сервис коммуникации брендов с покупателями

«Платформа ОФД» выпустила новый инструмент коммуникации для брендов из розничной торговли и услуг. Решение адаптировано под разные маркетинговые потребности как крупных сетевых клиентов, так и малого, среднего бизнеса.

Решение представляет собой новый канал коммуникации для персональных и массовых предложений покупателям. Прямо в личном кабинете «Платформы ОФД» компания – продавец товаров или поставщик услуг может самостоятельно разработать дизайн электронного чека, менять логотипы, цвета фона и текста, размещать любую информацию в соответствии с маркетинговыми целями.

Возможность отправки покупателю брендированных чеков полностью соответствует требованиям законодательства.

Особенности нового инструмента: гибкая настройка шаблона брендированного чека. Помимо текстовой информации, логотипа и контактов продавца, есть возможность разместить до 6 баннеров (3 баннера над чеком и столько же – под чеком); интуитивно понятное управление формами для рекламы с помощью конструктора; визуализация чека в режиме правок онлайн. Пользователь видит, как меняются параметры восприятия чека в момент работы в конструкторе

Возможности сервиса: продвижение акций. В текстовых и баннерных блоках можно разместить информацию о промокодах, распродажах, скидках; привлечение новых подписчиков в социальные сети. В брендированном чеке можно установить кликабельные ссылки на соцсети, мессенджеры и видеохостинги; призыв к обратной связи. Возможность разместить ссылку на страницу с отзывами с призывом оценить покупку или оставить обратную связь об оказанной услуге; привлечение новых пользователей в мобильные приложения. В рекламной форме можно разместить ссылки на магазины приложений App Store и Google Play; размещение контактной информации. В текстовом блоке доступна активация кнопок перехода на продающие страницы, активные ссылки на контактную информацию: сайт, e-mail, номер телефона компании для связи

«Тестирование сервиса и исследования показали, что клиенты открывают полученный электронный чек в 20-40% случаев в течение первого месяца, в 10% из них переходят по кликабельным баннерам и ссылкам. Помимо высокой конверсии, главная особенность сервиса – более точное попадание в целевую аудиторию: коммуникацию в чеке увидит клиент, который уже воспользовался товарами или услугами компании. Это способствует росту показателей повторных продаж, кросс-продаж сопутствующих товаров. Брендированные чеки эффективнее и дешевле традиционной таргетированной рекламы», – сказал генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.