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«Тинькофф» разработал и запустил сканер номера телефона

Центр технологий искусственного интеллекта «Тинькофф» разработал и запустил в мобильном приложении «Тинькофф» первый в России сканер номера телефона, который распознает любые номера телефонов — напечатанные и написанные от руки.

С его помощью клиенты «Тинькофф» могут быстро совершить денежный перевод, отсканировав любой номер телефона в любом виде.

Для создания сканера центр технологий искусственного интеллекта «Тинькофф» разработал полностью собственную технологию распознавания рукописных почерков.

Сканер распознает цифры телефонного номера на основе нейронных сетей и алгоритмов, которые обучались на больших массивах данных.

Сейчас технология может распознать и считать с любой поверхности любой номер телефона, напечатанный или написанный в любом виде.

При наведении умной камеры на номер телефона сканер анализирует изображение, находит области с цифрами и объединяет их в строки, убирая информацию, которая не относится к номеру телефона. Далее выявленные строки распознаются с помощью нейронной сети, из полученных вариантов алгоритм поиска выбирает наиболее подходящие последовательности цифр, относящиеся к номерам телефонов российских операторов.

Сканер номера обрабатывает одно изображение моментально — менее чем за 0,3 секунды. Для максимальной точности результаты распознавания агрегируются с нескольких изображений.

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Если на поверхности изображены несколько телефонных номеров одновременно, сканер считывает их все и предлагает пользователю выбрать нужный.

Отсканировать номер для перевода можно в разделе «Платежи», кликнув на значок сканера в правой части поисковой строки «Переводы по телефону».

Константин Маркелов, вице-президент по бизнес-технологиям «Тинькофф», сказал: «Сила команды «Тинькофф» в том, что мы, основываясь на последних технологических трендах, методом test and learn создаем собственные решения, помогающие пользователям решать ежедневные бытовые задачи. Так, начав работать над сканером, мы поняли, что стандартные наборы рукописных данных не подходят под наши задачи — в реальной жизни люди пишут цифры иначе. Поэтому, чтобы сканер быстро и четко считывал написанные от руки номера телефонов, мы разработали собственный генератор всевозможных почерков, который позволил создать технологию распознавания номеров.

Когда вы попробуете отсканировать номер телефона для перевода, вы удивитесь, насколько это удобно и быстро — магия внутри мобильного приложения».

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