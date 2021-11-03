«Тинькофф» и «Яндекс» запустили совместное решение для защиты от мошенничества с подменой телефонного номера

«Тинькофф» интегрировал к платформу Tinkoff Call Defender, распознающую подмену официальных банковских номеров — в определитель номера (АОН) «Яндекса». Теперь абоненты любых сотовых операторов включая небольших региональных, будут получать уведомления о звонках якобы из службы безопасности банка с подменных номеров «Тинькофф».

Интеграция двух сервисов позволяет автоматически выявлять подозрительные звонки в режиме реального времени и предупреждать об этом пользователей. Бесплатный «Яндекс АОН», усиленный технологиями «Тинькофф», станет важным элементом защиты абонентов региональных операторов, у большинства из которых нет аналогичных сервисов и других механизмов распознавания мошенничества. Кроме того, сервис выступит дополнительной защитой для абонентов «большой четверки».

Когда поступает звонок, АОН проверяет, принадлежит ли этот номер «Группе Тинькофф». Если да, то в «Тинькофф» отправляется уведомление об этом. Далее платформа Tinkoff Call Defender проверяет, действительно ли вызов был инициирован банком. Если подтверждение о подлинности звонка не приходит, платформа фиксирует подмену номера и сообщает об этом АОН. После этого определитель уведомляет клиента о том, что вызов мошеннический и трубку лучше не брать.

Таким образом, сервис защищает пользователя от мошенничества с использованием социальной инженерии и подменой номеров «Тинькофф». Если абонент все же решит ответить на звонок, АОН уведомит «Тинькофф» об этом. Это позволит банку задействовать собственные антифрод-технологии на базе технологий искусственного интеллекта и вовремя принять меры по защите средств клиента. Например, «Тинькофф» может приостановить нетипичные операции по банковской карте после подозрительного звонка клиенту до выяснения обстоятельств.

«Звонки от якобы службы безопасности банка и в целом социальная инженерия — серьезная проблема, ее доля составляет почти 80% от всех случаев мошенничества. Наше совместное с “Яндексом” решение позволит предупреждать клиентов о подмене номера и действовать на опережение — предотвращать мошенничество ещё до того, как клиент взял трубку и начал разговор со злоумышленниками. По нашей оценке, 6% от всех звонков, которые проходят через определитель номера “Яндекса” как банковские, совершаются с подменой номера. Сегодня на рынке есть подобные решения в рамках сотрудничества некоторых банков и отдельных сотовых операторов, но, к сожалению, они не покрывают 100% всех абонентов России. Наша платформа выступает бесплатной альтернативой, которая будет уведомлять всех клиентов о подмене номера, вне зависимости от того, каким оператором связи они пользуются», – сказал Алексей Бакланов, руководитель безопасности экосистемы «Тинькофф».

Функция защиты от подмены номеров пока доступна только на устройствах Android. Чтобы защитить себя от подмены номеров, нужно установить приложения «Яндекс» и «Тинькофф» и включить АОН. Определитель номера можно включить в настройках устройства или с помощью голосового помощника «Алисы».