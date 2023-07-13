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«Тинькофф» запустил собственный определитель номера для Android

«Тинькофф» запустил версию своего бесплатного определителя телефонных номеров для Android. Ранее сервис был доступен только пользователям iOS.

С помощью определителя пользователи могут узнать, кому принадлежит тот или иной телефонный номер. Информация отображается на экране телефона в момент входящего звонка или при ручной проверке номера в мобильном приложении «Тинькофф».

Все номера делятся на три категории: мошенники; спам/реклама; потенциально полезные звонки с указанием категории или названия организации.

Определитель номера является одним из элементов «Тинькофф защиты» –платформы безопасности в экосистеме «Тинькофф», которая позволяет максимально защитить клиента от телефонного мошенничества, социальной инженерии и спам-звонков.

Определитель номера «Тинькофф» запущен в 2020 г. и ранее был доступен только пользователям iOS. На сегодняшний день определителем номера пользуются уже более 2 млн человек После запуска на Android база пользователей в ближайшие три месяца увеличится до 5 млн, считают в «Тинькофф».

Сервис постоянно развивается и становится все более востребованным инструментом у пользователей для защиты от спамеров и мошенников.

База данных определителя номера обновляется в режиме реального времени. Информация пополняется с помощью собственных моделей машинного обучения, разработанных в центре экосистемной безопасности «Тинькофф».

Абоненты также могут передавать информацию в «Тинькофф» о номерах. Это можно сделать через чат в мобильном приложении «Тинькофф», в ближайшее время пользователям Android будет доступен самостоятельный репортинг в мобильном приложении.

Определитель номера бесплатно доступен абонентам любых мобильных операторов. Подключить сервис можно в мобильном приложении «Тинькофф». Для этого необходимо: в мобильном приложении «Тинькофф» зайти в раздел «Еще» → «Настройки» → «Определитель номера» → «Продолжить»; если приложению «Тинькофф» не хватает нужных разрешений, нажать кнопку «Дать доступы». После этого Android предложит выдать приложению «Тинькофф» нужные разрешения; после активации определителя номера база номеров загрузится в телефон пользователя и будет обновляться ежедневно при входе в приложение.

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