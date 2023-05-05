С начала 2023 г. «Яндекс» помог определить почти 91 миллион нежелательных звонков

Согласно данным автоматического определителя номера «Яндекса», за первые месяцы 2023 г. в России увеличилось число нежелательных звонков. Количество звонков, которые сервис пометил как потенциально мошеннические, в апреле 2023 г. выросло на 13,6% по сравнению с январем 2023 г. При этом число звонков от финансовых организаций (микрозаймы, биржевые и криптовалютные брокеры) – сократилось на 32,8%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса.

Чаще всего нежелательные звонки россияне получают по понедельникам и вторникам в рабочее время – в основном с 10:00 до 14:00.

С января по апрель 2023 г. определитель номера «Яндекса» обработал 440 млн вызовов с неизвестных номеров. Каждый пятый из них (почти 91 млн) сервис отметил как «нежелательный»: от рекламных звонков и опросов до вероятного мошенничества. При этом, как «потенциально мошеннический» сервис определил каждый сотый звонок. Больше всего таких звонков пользователи получили в марте – почти 1,3 млн.

С начала 2023 г. количество нежелательных звонков растет с каждым месяцем: в апреле 2023 г. их количество выросло на 45,5% по сравнению с январем 2023 г. , на 28,8% относительно февраля 2023 г. и на 9% – по отношению к марту 2023 г.

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За первые четыре месяца 2023 г. в топ-5 регионов, в которых пользователи определителя номера от «Яндекса» получили больше всего звонков с неизвестных номеров, вошли Москва и МО (20,5%), Санкт-Петербург и ЛО (7,3%), Краснодарский край (3,8%), Свердловская область (3,5%) и Нижегородская область (2,8%).

Определитель номера доступен в приложении «Яндекс с Алисой». Он включается голосовой командой «Алиса, включи определитель номера» или в блоке «Сервисы» на главной странице. С ним пользователи могут заранее узнавать, кто им звонит, или включить автоматическую блокировку нежелательных вызовов, чтобы не отвлекаться. Сервис бесплатный и работает на iOS и Android.