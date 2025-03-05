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Определитель номера от «Яндекса» научился выявлять мошеннические звонки на iPhone с точностью более 90% Яндекс

Автоматический определитель номера от «Яндекса» научился распознавать мошеннические и другие нежелательные вызовы на iPhone с точностью 93%. Теперь при звонках он получает данные из собственной пополняемой онлайн-базы с более чем 70 млн номеров — это в десятки раз больше, чем раньше. Чтобы определитель мог работать с этой базой, «Яндекс» первым из российских компаний начал использовать новый механизм определения звонков в реальном времени, который появился в iOS 18. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В более ранних версиях iOS есть ограничения для определителей номеров — каждый из них должен хранить свою базу номеров прямо на iPhone пользователя и помещать в нее не больше двух млн номеров. Чтобы поддерживать такую базу в актуальном состоянии, определитель от «Яндекса» обновляет ее на устройствах пользователей несколько раз в сутки.

В iOS 18 определитель от «Яндекса» обращается к своей онлайн-базе при каждом вызове, это происходит мгновенно и никак не задерживает звонок. Когда поступает вызов, определитель отправляет анонимизированный зашифрованный запрос в онлайн-базу, получает из нее данные о номере телефона и сразу выводит их на экран устройства. «Яндекс» постоянно пополняет эту базу, в том числе благодаря обратной связи от пользователей — они могут сами отправлять определителю информацию о полезных и нежелательных номерах.

Определение номеров по онлайн-базе уже доступно всем пользователям приложения «Яндекс» — с Алисой и «Яндекс Браузера» для iOS 18. После включения этой возможности определитель будет не только распознавать номера, но и сразу блокировать нежелательные звонки с номеров, которые могут использовать злоумышленники.

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