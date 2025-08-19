Звонки в Telegram и WhatsApp* под ограничениями Роскомнадзора: старшее поколение одобряет, молодежь — нет

Роскомнадзор сообщил, что в России частично ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp* в целях противодействия мошенничеству и терроризму. 36% россиян одобряют это решение, каждый второй — нет. В опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

36% россиян одобрили ограничения на звонки в популярных мессенджерах: «Это безопасность»; «Больше общаться вживую будем». 48% негодуют: «Мошенникам ограничения мало мешают, а обычным пользователям от этого действительно плохо»; «Вахтовиков оставят без видеосвязи с родными»; «Мешает работе удаленщика, создает неудобства». 16% затруднились оценить действия Роскомнадзора.

Среди мужчин больше противников ограничений (60%), а среди женщин выше число одобряющих (43%).

Респонденты до 35 лет демонстрируют скепсис: 57% не одобряют ограничения, в то время как среди людей от 45 лет уровень поддержки достигает 46%.

Россияне с заработком от 100 тыс. рублей выступают против блокировки звонков в мессенджерах чаще тех, кто зарабатывает меньше (53%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 378. Время проведения: 13—15 августа 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны.

