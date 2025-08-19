Разделы

Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Звонки в Telegram и WhatsApp* под ограничениями Роскомнадзора: старшее поколение одобряет, молодежь — нет

Роскомнадзор сообщил, что в России частично ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp* в целях противодействия мошенничеству и терроризму. 36% россиян одобряют это решение, каждый второй — нет. В опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

36% россиян одобрили ограничения на звонки в популярных мессенджерах: «Это безопасность»; «Больше общаться вживую будем». 48% негодуют: «Мошенникам ограничения мало мешают, а обычным пользователям от этого действительно плохо»; «Вахтовиков оставят без видеосвязи с родными»; «Мешает работе удаленщика, создает неудобства». 16% затруднились оценить действия Роскомнадзора.

Среди мужчин больше противников ограничений (60%), а среди женщин выше число одобряющих (43%).

Респонденты до 35 лет демонстрируют скепсис: 57% не одобряют ограничения, в то время как среди людей от 45 лет уровень поддержки достигает 46%.

Россияне с заработком от 100 тыс. рублей выступают против блокировки звонков в мессенджерах чаще тех, кто зарабатывает меньше (53%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 378. Время проведения: 13—15 августа 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Управление облачной инфраструктурой 2025

Если «дочка» SAP хочет перенести данные российского клиента на зарубежный сервер, с ней можно разорвать договор, и это законно

Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд

Цена подписки на онлайн-кинотеатры в России за полгода выросла до 50%

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

«Яндекс» вернул к жизни свой сервис измерения скорости интернета на замену заблокированному Speedtest

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: