WhatsApp* всех обманул. В главном мессенджере планеты вопреки обещаниям разработчиков появятся реклама и платные подписки. Опрос

В WhatsApp* встроят рекламу, впервые с 2009 г., когда мессенджер был запущен. Основатели сервиса божились, что никогда не будут навязывать пользователям спам, но внезапно решили отказаться от своих слов.

Экстремистский спам

Мессенджер WhatsApp* (принадлежит компании Meta*, в 2022 г. признанной в России экстремистской) получит встроенные механизмы показа рекламы. Разработчики объявили об этом официально и показали, где именно пользователей будет донимать спам.

В первую очередь реклама будет отображаться в статусах, местном аналоге сторисов (историй), где сейчас пользователи публикуют свои фотографии и видеоролики. Они исчезают через 24 часа после размещения.

Также в WhatsApp* появится функция платной подписки на каналы, как полной, так и частичной. Администраторы смогут продавать часть контента, а другой публиковать бесплатно.

Россиян это, впрочем, никак не касается. Каналы в мессенджере появились во второй половине 2023 г., но только не в России – отечественные власти сразу заявили, что наличие этой функции приведет к незамедлительной блокировке мессенджера на всей территории России. Тут подчеркнем, что в Telegram есть функция каналов – она существует годами, но мессенджер пока не числится в «черном списке» Роскомнадзора. Впрочем, в 2018 г. его на пару лет вносили туда.

Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика WhatsApp* обходился без рекламы на протяжении 16 лет

Еще одна платная опция – это возможность администраторам за деньги повысить видимость своих каналов в общем каталоге. Опять же, Россию это не затрагивает.

Забудьте о приватности

Показ рекламы в WhatsApp* будет сопряжен с принудительным использованием персональных данных пользователей, которым она будет демонстрироваться. Для более точного таргетинга сервис будет основываться на местоположении пользователей – он будет получать данные о стране и используемом на устройстве языке.

В государствах, где каналы в WhatsApp* не под тотальным запретом, при таргетинге будет реализована информация о списке каналов, на которые подписан тот или иной пользователь.

Пока неизвестно, станут ли разработчики задействовать другие персональные данные при подборе показа рекламы в статусе.

Потенциально очень много денег

WhatsApp* – это один из старейших мессенджеров среди актуальных к июню 2025 г. Он работает с 2009 г. и успел пережить ICQ и Skype, запущенные в 1996 и 2003 гг. соответственно. Они прекратили свою работу в 2024 и 2025 гг. Telegram, основной конкурент WhatsApp*, функционирует с 2013 г.

По данным портала Statista.com, WhatsApp* – это самый популярный мессенджер во всем мире с глобальной ежемесячно активной аудиторией около 2 млрд человек на февраль 2025 г. Второе место – у китайского супераппа WeChat с 1,38 млрд ежемесячно активных пользователей, а замыкает тройку лидеров Telegram – у него 950 млн.

Обещать – не значит не спамить

За WhatsApp* стоят два разработчика – Ян Кум (Jan Koum) и Брайан Эктон (Brian Acton). На заре работы сервиса они заявляли, что никогда не будут встраивать рекламу в свой проект.

Даже переход мессенджера под крыло компании Meta*, которая на тот момент носила название Facebook*, никак не повлиял на их это, несмотря на то, что реклама в интернете – основной источник денег. Meta* отдельно пообещала, что не станет встраивать спам в мессенджер.

Meta* владеет WhatsApp* с февраля 2014 г., и за 13 лет в нем ни разу не было рекламы. Однако раньше, в первые годы своего существования, мессенджер был платным – он стоил $1 в год (78,5 руб. по курсу ЦБ на 17 июня 2025 г.). По словам разработчиков, такая модель распространения позволяла им обходиться без рекламы.

К моменту выхода материала не было известно, что побудило американского интернет-гиганта нарушить свое обещание, а также обещания Кума и Эктона, и начать монетизировать WhatsApp*.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.



