Мошенники похитили более 560 доменов и замаскировали их под фишинговые сайты

С начала 2023 г. эксперты компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE выявили свыше 560 мошеннических доменов, замаскированных под страницы для оплаты задолженностей. Все эти домены украдены у легитимных владельцев, а до взлома фишинговые площадки были интернет-магазинами, новостными, туристическими и учебными порталами. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

Поводом для расследования стали обращения владельцев нескольких заблокированных интернет-ресурсов: они попросили BI.ZONE установить причину, по которой домены были отключены. Оказалось, что в большинстве случаев по этим адресам располагались фишинговые страницы.

Администраторы не имели отношения к мошенническим кампаниям: преступники похитили ресурсы и подменили контент, воспользовавшись сочетанием специфических обстоятельств. Чаще всего жертвами угона становились владельцы доменов, зарегистрированных без привязки к хостингу. Такое случается, например, когда домен только что выкуплен или если владелец пропустил срок оплаты хостинга.

Исследователи BI.ZONE отмечают, что организаторы кампании выбрали необычный метод для создания посадочных страниц, поскольку в большинстве случаев мошенники регистрируют для фишинговых атак новые домены. В данном случае преступники смогли дольше оставаться незамеченными благодаря использованию легитимных ресурсов с многолетней историей — cамый старый домен из обнаруженных BI.ZONE работает еще с начала 2011 г.

«Мы не в первый раз сталкиваемся с подобной схемой мошенничества. В январе 2023 г. команда направления BI.ZONE Brand Protection обнаружила 55 украденных доменов, в феврале — 64, в марте — 114, в апреле — 197, в мае — 130. Число угонов растет, поэтому владельцам доменов нужно оставаться бдительными», — сказал Евгений Волошин, директор по стратегии, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству BI.ZONE.

Иван Мартинович, ВТБ: Мы собираемся достичь беспрецедентного для отечественного рынка уровня доступности сервисов ИТ в банках

Чтобы не оказаться в такой ситуации, специалисты BI.ZONE советуют полностью удалять текущие NS-записи (связывают доменное имя с DNS-сервером) в личном кабинете регистратора доменного имени, если срок оплаты заканчивается и планов продлевать его нет. Также не стоит прописывать в личном кабинете регистратора NS-записи хостинг-провайдера до привязки самого домена к хостинг-аккаунту. Это поможет свести риски к минимуму.

***

BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям развиваться безопасно. Предлагает аутсорсинг функций киберзащиты, комплексные стратегии, а также точечные решения собственной разработки. С 2016 г. реализовала больше 1000 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.