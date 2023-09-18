Bi.Zone: мошенники подделывают Telegram‑аккаунты генеральных директоров крупнейших российских компаний

Bi.Zone выявила массовые атаки на представителей крупного российского бизнеса и государственных организаций, в основе которых лежат методы социальной инженерии. Злоумышленники связываются с сотрудниками компаний, используя поддельные аккаунты в Telegram. Учетные записи содержат Ф. И. О. и фотографии топ‑менеджеров.

Собеседник представляется генеральным директором организации, в которой работает потенциальная жертва. При этом злоумышленник обращается к сотруднику, используя его имя и отчество, чтобы вызвать доверие.

В ходе беседы мошенник предупреждает о скором звонке из Министерства промышленности и торговли России. Он просит никому не сообщать о разговоре, а после него — отчитаться, как все прошло.

После этого жертве поступает звонок с неизвестного номера, в процессе которого у нее могут запрашивать различную конфиденциальную информацию и вынуждать совершать финансовые операции в пользу мошенников.

Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству, Bi.Zone: «Злоумышленники продолжают совершенствовать методы социальной инженерии. В данной схеме мошенники используют доверие сотрудников к топ‑менеджеру компании и страх столкнуться с последствиями отказа выполнить требования. Попыткам атак уже подверглись сотрудники государственных организаций и потребительского сегмента бизнеса. Однако атаки могут затронуть представителей и других отраслей, так как схема универсальна».

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Чтобы не стать жертвой мошенничества, следует помнить правила цифровой гигиены. Не стоит доверять звонкам и сообщениям с незнакомых номеров, даже если собеседник представляется именем знакомого человека. В таких ситуациях важно проявлять особенную осторожность: не разглашать информацию и не совершать действия, о которых просят. В ряде случаев злоумышленники проводят предварительную разведку и используют информацию о жертве, чтобы вызвать у нее доверие.

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Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Предлагает аутсорсинг функций киберзащиты, комплексные стратегии, а также точечные решения собственной разработки. С 2016 г. реализовала больше 1000 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.