BI.ZONE обнаружила необычные атаки вымогателей на десятки компаний в России и Белоруссии

Группировка Sneaking Leprechaun взламывала серверы и проникала в инфраструктуру организаций. Но если в классической схеме злоумышленники сразу шифруют данные и требуют выкуп, то в этом случае преступники действовали по другому сценарию. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

Чтобы получить доступ ĸ инфраструĸтуре жертв, атакующие использовали уязвимости в устаревших версиях Bitrix, Confluence и Webmin на серверах под управлением Linux. После успешного проникновения злоумышленники закреплялись в системе с помощью вредоносного программного обеспечения собственной разработки.

Оставаясь незамеченными, они вручную анализировали данные и копировали те, которые считали ценными. Преступники связывались с компанией и предоставляли доказательства, что информация у них. Затем злоумышленники требовали выкуп, угрожая в противном случае разместить украденное в открытом доступе.

Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству, директор по стратегии BI.ZONE: «Мы обнаружили, что за последний год группировка Sneaking Leprechaun атаковала более 30 организаций из России и Белоруссии. Основная часть пострадавших занимается разработкой и интеграцией программного обеспечения. Еще в числе жертв есть компании из сфер промышленности, финансов, логистики, медицины, а также государственные структуры».

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BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 г. реализовала более 1000 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.