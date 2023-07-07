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Bi.Zone: мошенники притворяются рекрутерами и атакуют россиян через WhatsApp

Откликаясь на поддельные вакансии, жертва сама перечисляет преступникам деньги, а также раскрывает им свои конфиденциальные данные.

Злоумышленники завлекают пользователей WhatsApp обещаниями легкого заработка и приводят их на сайты, замаскированные под маркетплейсы и торговые площадки. Далее жертвам предлагается доплатить за просмотр товаров для повышения их рейтинга. Для регистрации на таком сайте человеку необходимо ввести свой номер телефона, а чтобы начать работу — «пополнить баланс». Если человек попадается на уловки мошенников, то он не только сам отправляет мошенникам средства, но и раскрывает свой номер телефона и данные карты. Это может привести к неправомерному использованию личной информации для различных схем: от спам-звонков до попыток получения доступа к банковскому приложению. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

«Мы не в первый раз сталкиваемся с подобной схемой мошенничества. Ранее преступники обещали людям деньги за прохождение опроса, чтобы получить данные их банковских карт. Этим летом специалисты Bi.Zone обнаружили сайты с более сложной механикой. Теперь жертва не только делится личными данными, но еще и платит злоумышленникам», — сказал Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству, Bi.Zone.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты Bi.Zone рекомендуют не передавать данные своей карты посторонним, не использовать в интернете номера телефонов, которые привязаны к банковским учетным записям, и критически относиться к вакансиям с подозрительно соблазнительными условиями.

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Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Предлагает аутсорсинг функций киберзащиты, комплексные стратегии, а также точечные решения собственной разработки. С 2016 г реализовала больше 1000 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.

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