Обновленная платформа BI.ZONE Brand Protection поможет защитить бизнес от киберугроз

Компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE представила новую версию BI.ZONE Brand Protection. За первые шесть месяцев 2022 г/ решение помогло выявить в четыре раза больше утечек, чем за аналогичный период 2021 г. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

Взлом, обнародование клиентских баз, информационные атаки — все это приводит к финансовым и репутационным потерям для бизнеса. Более того, подобные угрозы особенно обостряются в последнее время. Чтобы помочь компаниям поддерживать устойчивость к ним, BI.ZONE обновила решение BI.ZONE Brand Protection для борьбы с мошенническим использованием бренда и обнаружения утечек данных. Разработка компании — это платформа класса Digital Risk Protection (DRP). Ей можно управлять самостоятельно или с экспертной поддержкой BI.ZONE.

Платформа состоит из трех модулей: «Мошенничество», «Утечки информации», «Инфополе». Ежедневно они анализируют 12 млн источников, ищут фишинговые ресурсы, использующие бренд компании-клиента, отслеживают утечки данных в теневых ресурсах и популярных сервисах, таких как GitHub, Pastebin, Trello и т. д. Также BI.ZONE Brand Protection выявляет признаки информационной атаки, анализируя новости в СМИ, соцсетях и других открытых ресурсах.

Чтобы снизить нагрузку и освободить ресурсы сотрудников, компания может дополнительно подключить экспертную поддержку. Специалисты BI.ZONE будут самостоятельно реагировать и отправлять запросы на блокировку фишинговых ресурсов — круглосуточно и без выходных.

«В этом году мы доработали платформу, поскольку ранее ей нельзя было управлять самостоятельно, а сама услуга “Защита бренда” была доступна только крупным заказчикам. Обновленная BI.ZONE Brand Protection объединила в себе все лучшее из предыдущих версий. C ее помощью за последние полгода мы обнаружили уже 500 утечек. Решение отвечает на актуальные потребности рынка и теперь воспользоваться им может бизнес любого масштаба», — сказал Евгений Волошин, директор блока экспертных сервисов BI.ZONE.

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BI.ZONE Brand Protection используют более 100 организаций из ритейла, финансов, здравоохранения, телекома и ИТ. Компании могут бесплатно протестировать работу платформы без ограничений в рамках пилотного месяца и выявить внешние угрозы для своего бизнеса.

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BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 г. реализовала более 850 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других.