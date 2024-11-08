Fix Price расширяет функциональность системы видеоаналитики для мониторинга торговых залов

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, объявила о расширении функциональности системы видеоаналитики на основе технологии компьютерного зрения для мониторинга выкладки товаров и состояния торгового зала. Теперь система не только определяет очереди, но и позволяет контролировать «пустые полки», чистоту пола и отсутствие посторонних предметов в проходах.

Анализируя изображения торгового зала, система формирует замечания и отправляет задачи на устранение нарушений в мобильное приложение заведующего магазином. В рамках пилотного запуска в отдельных магазинах было выявлено, что 65% нарушений связаны с помехами в проходах, 18% — с отсутствием товаров на полках, 17% — с чистотой в зале.

«Расширение функционала системы видеоаналитики позволяет нам более эффективно контролировать состояние торгового зала и выкладку товаров, поддерживая персонал в повышении качества обслуживания. Своевременное выявление и устранение недочетов способствует увеличению удовлетворенности покупателей и росту продаж», — сказал Олег Лексин, ИТ-директор Fix Price.

«В основе технологии лежит генеративный искусственный интеллект, анализирующий фото, и на основе запроса формирует текстовое описание проблемы, которое, в свою очередь, передается на устройство заведующего магазина. Внедрение генеративного искусственного интеллекта — это шаг вперёд по сравнению с нашим предыдущим проектом, где для контроля очередей на кассах использовались обычные нейронные сети», — отметил Андрей Головкин, директор «Смарт Ритейл Тех» – генерального ИТ-подрядчика Fix Price.

В ноябре 2024 г. планируется расширить пилотный проект до 300 магазинов и завершить его в I квартале 2025 г., с последующим внедрением системы во всех собственных магазинах на ключевых рынках присутствия.