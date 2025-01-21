Fix Price внедрил систему контроля качества коммуникаций на кассах

Fix Price запустил проект по внедрению аудиоаналитики для оценки качества взаимодействия кассиров с покупателями. В IV квартале 2024 г. решение было внедрено в 20 магазинах под управлением компании в России, а в I квартале 2025 г. охват расширится до 200 таких точек. Результаты пилотного проекта будут подведены к середине 2025 г.

Технология записывает аудиоданные с касс и передает их в центр обработки данных, где аудиофайлы преобразуются в текст с использованием языковых моделей. На основе анализа текстов система оценивает ключевые аспекты взаимодействия с покупателями: вежливость в обслуживании, предложение карты лояльности, предложение пакета, а также выявление возможных конфликтных ситуаций. При выявлении таких ситуаций руководителю магазина автоматически направляется уведомление для оперативного реагирования.

«Мы последовательно внедряем инновационные решения для улучшения качества обслуживания в наших магазинах. Ранее мы успешно реализовали проекты по видеоаналитике для контроля очередей, «пустых полок» и состояния торговых залов. Совместно со «Смарт Ритейл Тех» мы внедрили аудиоаналитику и сейчас тестируем её, чтобы оценить качество взаимодействия кассиров с покупателями. Первые результаты показали, что решение точно фиксирует соблюдение стандартов общения и эффективно выявляет конфликтные ситуации. Это позволяет нам не только оценивать качество обслуживания, но и работать над его постоянным улучшением», – сказал Олег Лексин, ИТ-директор Fix Price.