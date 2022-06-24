Разделы

Цифровизация Техника
|

Сеть Fix Price за шесть месяцев 2022 г. установила 500 касс самообслуживания

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, за полгода реализации программы оснащения магазинов кассами самообслуживания оборудовала ими 250 новых магазинов по всей России, установив в общей сложности 500 автоматизированных касс. Доля чеков, прошедших через кассы самообслуживания, демонстрирует последовательный рост, что свидетельствует об интересе к самостоятельной оплате покупок: так, в мае на долю касс самообслуживания приходилось 12% всех чеков, тогда как в июне – уже 16%. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Кроме магазинов в Москве и Московской области, где в общей сложности было установлено 72 кассы самообслуживания, среди лидеров по оснащенности новым оборудованием ― точки Fix Price в республике Башкортостан (26 касс самообслуживания), Краснодарском крае и Нижегородской области (по 24), Санкт-Петербурге (22), Челябинской области (20) и республике Татарстан (18).

Сеть Fix Price приняла решение размещать во всех вновь открывающихся торговых точках две кассы самообслуживания и две традиционные кассы в январе 2022 г. Программа действует для собственных магазинов сети, открывающихся на территории России.

Олег Лексин, начальник службы ИТ Fix Price: «Мы довольны темпами установки касс самообслуживания и тем, что их популярность растет. Автоматизированные кассы помогают повысить проходимость магазинов и высвободить время продавцов-кассиров на работу в зале. Устанавливаемое в Fix Price оборудование касс самообслуживания производится в России преимущественно из китайских комплектующих, поэтому перебоев в поставках в связи с макроэкономическими сложностями мы не наблюдаем. Мы планируем продолжать реализацию программы оснащения новых магазинов в России кассами самообслуживания – всего за 2022 г. планируем установить около 1200 таких касс».

Цифровые новинки ВТБ: от биометрии для веб-версии до банка в Telegram
ИТ в банках

***

Fix Price – сеть магазинов низких фиксированных цен. Основана в 2007 г. На 31 марта 2022 г. сеть магазинов Fix Price насчитывает 5083 магазина в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2 000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Компания управляет сетью из восьми распределительных центров и работает в 80 регионах России, а также в шести зарубежных странах. В 2021 г. выручка Компании составила 230,5 млрд руб., EBITDA – 44,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дочь основателя НПЦ «Элвис» взяла под контроль загадочную компанию, помогающую с растаможкой и включением в реестр российского «железа»

Летчики Путина переходят с Windows на Linux

Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля

Флагман российского водоснабжения и канализации мигрирует с видеосвязи Cisco на отечественное ПО

Знаменитой электронике из Армении и Киргизии упростят доступ к российским госзакупкам

Таможня не смогла купить ПК по 300 тыс. руб. на древних отечественных чипах. «Железо» оказалось не российским

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как из любой техники сделать умную: лучшие смарт-розетки

Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM

11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить

Показать еще

Наука

Следующая остановка Луна: российский робот научился добывать воду из лунного грунта

Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции
Показать еще