Сеть Fix Price за шесть месяцев 2022 г. установила 500 касс самообслуживания

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, за полгода реализации программы оснащения магазинов кассами самообслуживания оборудовала ими 250 новых магазинов по всей России, установив в общей сложности 500 автоматизированных касс. Доля чеков, прошедших через кассы самообслуживания, демонстрирует последовательный рост, что свидетельствует об интересе к самостоятельной оплате покупок: так, в мае на долю касс самообслуживания приходилось 12% всех чеков, тогда как в июне – уже 16%. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Кроме магазинов в Москве и Московской области, где в общей сложности было установлено 72 кассы самообслуживания, среди лидеров по оснащенности новым оборудованием ― точки Fix Price в республике Башкортостан (26 касс самообслуживания), Краснодарском крае и Нижегородской области (по 24), Санкт-Петербурге (22), Челябинской области (20) и республике Татарстан (18).

Сеть Fix Price приняла решение размещать во всех вновь открывающихся торговых точках две кассы самообслуживания и две традиционные кассы в январе 2022 г. Программа действует для собственных магазинов сети, открывающихся на территории России.

Олег Лексин, начальник службы ИТ Fix Price: «Мы довольны темпами установки касс самообслуживания и тем, что их популярность растет. Автоматизированные кассы помогают повысить проходимость магазинов и высвободить время продавцов-кассиров на работу в зале. Устанавливаемое в Fix Price оборудование касс самообслуживания производится в России преимущественно из китайских комплектующих, поэтому перебоев в поставках в связи с макроэкономическими сложностями мы не наблюдаем. Мы планируем продолжать реализацию программы оснащения новых магазинов в России кассами самообслуживания – всего за 2022 г. планируем установить около 1200 таких касс».

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Fix Price – сеть магазинов низких фиксированных цен. Основана в 2007 г. На 31 марта 2022 г. сеть магазинов Fix Price насчитывает 5083 магазина в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2 000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Компания управляет сетью из восьми распределительных центров и работает в 80 регионах России, а также в шести зарубежных странах. В 2021 г. выручка Компании составила 230,5 млрд руб., EBITDA – 44,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).