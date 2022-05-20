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Ритейл Розница
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Сеть Fix Price перешла на электронные чеки

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, в конце апреля 2022 г. начала предлагать покупателям в России получать электронные чеки вместо бумажных. Нововведение касается и собственных, и франчайзинговых точек сети. В случае выбора электронного способа получения чека обладатели карт лояльности Fix Price после оплаты товаров будут получать чек на свою электронную почту, указанную при регистрации в системе лояльности, а покупатели без карты лояльности ― по номеру телефона. При этом у клиентов сохраняется возможность в течение двух недель обратиться в магазин и получить копию бумажного чека, который можно распечатать на кассе из архива, найдя его по дате, времени и сумме покупки.

Олег Лексин, начальник службы информационных технологий Fix Price, сказал: «Переход на электронные чеки поможет нашим покупателям получить более удобный способ учета своих расходов, а Fix Price – сократить издержки на печать чеков. Кроме того, вырастет надежность работы касс благодаря снижению нагрузки на печатающие устройства. Учитывая масштабы присутствия сети в России, ― более 4,6 тыс. магазинов в 80 регионах страны, ― мы также рассчитываем, что сможем внести вклад в сокращение мусора на улицах городов. Надеемся, что покупатели поддержат нашу инициативу и будут готовы отказаться от пользования бумажными версиями кассовых чеков».

С момента внедрения возможности пользования электронными чеками в сети в конце апреля 2022 г. использование чековой ленты в Fix Price уже снизилось примерно на 50%.

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