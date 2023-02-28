«Яндекс 360» помог снизить углеродный след

В 2022 г. «Яндекс почта», входящая в набор сервисов «Яндекс 360», заблокировала или отфильтровала более 25 млрд нежелательных писем. Среди них рассылки, на которые пользователь не соглашался, вредоносные вирусы, спам, а также попытки фишинга. По подсчетам «Яндекс 360», это привело бы к выбросу около 4,2 тыс. тонн CO2-эквивалента за счет затрат электроэнергии устройствами пользователей. Это равносильно выбросам от 72 авиарейсов из Москвы в Санкт-Петербург в экономклассе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для оценки экологичности блокировки спама компания использовала информацию о среднем весе писем с вложениями и без, а также данные международного исследования, которое рассчитало углеродный след среднестатического спам-письма: энергозатраты на его написание, подготовку базы получателей, передачу по сети, хранение, открытие и прочтение*.

Подсчет углеродного следа и решение климатических вопросов с помощью цифровых продуктов — часть устойчивой повестки «Яндекса», которую компания сформировала в 2020 г.

Направления и цели ESG-повестки «Яндекс» сформировал еще в 2020 г. Среди направлений устойчивого развития — безопасность, качество и доступность сервисов, благополучие сотрудников, разработка программ социальной поддержки партнеров, развитие качественного ИТ-образования. А в экологическом направлении — отслеживание и минимизация углеродного следа, развитии практик управления отходами и поддержке высокой энергоэффективности инфраструктуры. Сюда же относится и оценка качества работы спам-фильтров «Яндекс 360».

Каждый день «Яндекс 360» отправляет в спам около 68,5 млн писем. Чтобы защитить пользователей от спама, «Яндекс 360» использует технологию «Спамооборона» — она учитывает больше 10 тыс. факторов и обрабатывает данные с помощью библиотеки машинного обучения CatBoost. Например, определяет, были ли жалобы на письма, многим ли людям разослали вложение, похож ли текст письма на текст спам-рассылки.

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*По данным международного исследования, одно спам-письмо в среднем ассоциируется с 0,3 грамма CO2-эквивалента выбросов парниковых газов, причем 52% выбросов приходится на открытие и прочтение письма. «Яндекс 360» использовал эти вводные для расчета углеродного следа письма без вложения: на его открытие и прочтение пришлось бы 0,3 грамма CO2-эквивалента выбросов. Так как среднее спам-письмо с вложением больше письма без вложения в 11 раз (1228 КБ против 106 КБ), его средний углеродный след был увеличен в расчетах пропорционально размеру письма — до 3,4 грамма CO2-эквивалента. Все недоставленные письма были приняты за письма без вложений. Используется допущение, что пользователи не открывали спам-письма.

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«Яндекс 360» — это виртуальное пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь».