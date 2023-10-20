UserGate и «Глобал айти» построили защиту от киберугроз для российской атомной электростанции

Разработчик ИБ-решений UserGate и системный интегратор «Глобал айти» обеспечили информационную безопасность для одной из российских атомных электростанций. Межсетевой экран следующего поколения UserGate NGFW в рамках проекта «Модернизация ИВС/СППБ путем замены серверного, коммутационного и пользовательского оборудования» был выбран для защиты информационно-вычислительных систем АЭС. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Специалисты «Глобал айти», имеющие опыт реализации проектов по замене иностранного оборудования в сфере информационной безопасности, провели экспертизу, подбор и поставку решения. В результате исследования, проведенного среди российских вендоров, выбор был сделан в пользу решений UserGate на базе межсетевого экрана следующего поколения F8000. Одним из весомых факторов выбора в пользу UserGate стали надежность и производительность устройств.

«Вместе с UserGate мы реализовали сложный и интересный проект в области импортозамещения защиты АСУ ТП на АЭС. В его рамках конкурировали несколько российских решений, учитывалась масса параметров отбора, по нашей рекомендации заказчик выбрал наиболее эффективное. Проект показывает, насколько успешно может проходить замена иностранных решений российскими», — сказал Сергей Мотовилов, операционный директор «Глобал айти».

«Из-за кратно возросших попыток компрометации информационной и сетевой инфраструктуры крупных российских государственных компаний, использование надежных, технологичных и проверенных средств защиты информации играет одну из главных ролей в процессе обеспечения информационной безопасности. Решение UserGate NGFW — это эффективное современное средство борьбы с киберугрозами, которое можно гибко наращивать по мере развития и дальнейшей модернизации внутренней инфраструктуры. Кроме того, наша компания развивает собственную экосистему безопасности UserGate SUMMA и обеспечивает сопровождение миграции информационных ресурсов под защиту UserGate с ранее используемых решений иностранного производства», — сказал ведущий менеджер по работе с корпоративными клиентами UserGate Евгений Митюшкин.

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