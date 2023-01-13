UserGate получил подтверждение соответствия профилю защиты межсетевого экрана типа «Г» четвертого класса защиты ФСТЭК России

Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности UserGate прошел процедуру подтверждения соответствия профилю защиты межсетевых экранов типа «Г» четвертого класса защиты ФСТЭК России (ИТ.МЭ.Г4.ПЗ). Таким образом, компания первой на отечественном рынке получила четыре из пяти профилей защиты в рамках одного сертификата. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Модуль WAF в составе межсетевого экрана следующего поколения (UserGate NGFW) будет доступен для заказчиков в последующих релизах.

«UserGate продолжает дорабатывать и улучшать продукты, входящие в единую экосистему UserGate Summa, регулярно проводя процедуры инспекционного контроля и расширяя функционал ее компонентов для соответствия мировым стандартам информационной безопасности. Сертификация линейки решений UserGate идет параллельно развитию экосистемы, которая охватывает не только стандартные корпоративные сети, например – АСУ ТП, для работы с которыми мы уже получили профиль защиты типа “Д”, но и большое количество конечных устройств. Мы защищаем сети с десятками тысяч компьютеров и устройств, предназначенные для удаленной работы, поэтому получение профиля “Г” стало логическим продолжением наших усилий», – сказал директор и сооснователь UserGate Дмитрий Курашев.

Межсетевые экраны типа «Г» применяются на серверах, обслуживающих сайты и веб-приложения, в том числе на физической границе сегментов серверов. UserGate находится в процессе получения пятого, последнего профиля защиты сертификата ФСТЭК России – тип «В».

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UserGate является российским разработчиком программного обеспечения и микроэлектроники и обеспечивает своими решениями информационную безопасность корпоративных сетей от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой. Основным подходом UserGate является разработка собственных технологий, способных конкурировать с зарубежными аналогами. Все продукты создаются внутри компании. Компания проектирует и производит собственные микросхемы. UserGate предоставляет своим клиентам системы защиты компьютерных сетей, центров обработки данных и другой инфраструктуры от всевозможных интернет-угроз, незаконного проникновения, таргетированных атак, нарушений корпоративных политик.