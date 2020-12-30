Спецпроекты

Крупный инвестор призвал расчленить Intel и устроить распродажу

Бизнес Кадры Инвестиции и M&A Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Владеющий акциями Intel на сумму в $1 млрд хедж-фонд Third Point потребовал от компании срочно изменить подход к ведению бизнеса. По мнению инвесторов, чипмейкеру следует провести реструктуризацию, в ходе которой подразделения по выпуску чипов и разработке их дизайна станут самостоятельными компаниями, избавиться от «плохих» активов и больше внимания уделять контрактному производству. Кроме того, Intel необходимо решить проблему утечки кадров. В Third Point настроены решителельно и готовы «продавливать» свои идеи.

«Ультиматум» инвесторов

Хедж-фонд Third Point, владеющий значительной долей в Intel, предложил американскому чипмейкеру «изучить стратегические альтернативы», под которыми, в частности, понимается разделение бизнеса на несколько самостоятельных компаний и продажу некоторых активов, пишет Bloomberg. В случае отсутствия реакции на предложение со стороны руководства Intel инвесторы намерены продвигать собственных представителей в совет директоров компании.

Как отмечает издание, глава фонда Дэн Леб (Dan Loeb) в письме председателю совета директоров Intel Омару Ишраку (Omar Ishrak) раскритиковал действия руководства и результаты, которые Intel демонстрировала в последние годы. Так, по мнению Леба, за последние пять лет компания сильно отстала от конкурентов в лице TSMC и Samsung из-за задержек с переходом на более современный техпроцесс при производстве микропроцессоров.

Не преминул глава хедж-фонда указать и на проблемы Intel в сфере управления персоналом. Он посетовал на утечку талантливых специалистов, «деморализованных статус-кво». Напомним, в июне 2020 г. корпорацию из-за разногласий с руководством по вопросу аутсорсинга производства чипов покинул Джим Келлер (Jim Keller), бывший главный архитектор AMD, при непосредственном участии которого была создана процессорная архитектура Zen.

В письме также упоминается снижение доли Intel на ключевых для нее рынках процессоров для ПК и дата-центров – здесь инициативу перехватывает AMD. Производитель графических чипов Nvidia доминирует в сфере «железа» для решения задач в области искусственного интеллекта в то время, как продукция Intel на этом перспективном рынке практически не представлена, считают инвесторы из Third Point.

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За Intel взялись инвесторы

Представитель хедж-фонда обратил внимание руководства Intel на тот факт, что крупные клиенты компании, такие как Amazon, Apple и Microsoft, занялись разработкой собственных чипов. Эти компании полагаются на производственные мощности фабрик зарубежных конкурентов Intel. По мнению Леба, американский чипмейкер обязан сохранить эти компании в числе своих клиентов, предложив им альтернативу.

«Мы опасаемся, что без незамедлительных перемен в Intel Америка лишится доступа к передовой полупроводниковой продукции. Это вынудит США в большей степени полагаться на геополитически нестабильную Восточную Азию во всех сферах применения чипов: от ПК до ЦОДов и объектов критической инфраструктуры, а также многого другого», – говорится в обращении Леба. К слову, опасения главы Third Point разделяет и Пентагон. В середине декабря 2020 г. CNews писал о том, что американское оборонное ведомство готовит новый комплекс мер поддержки национальной полупроводниковой индустрии в рамках программы под названием RAMP-C.

Что предлагает Third Point

Леб призвал Intel прибегнуть к услугам инвестиционного консалтинга. Это, по его мнению, необходимо, чтобы оценить стратегические альтернативы компании. В частности, компании следует рассмотреть возможность реструктуризации бизнеса и продажи сомнительных активов, таких как поглощенная в 2015 г. Altera, производитель FPGA.

Кроме того, инвесторы уверены, что компания должна нарастить объем контрактного производства. В этом как раз может помочь разделение Intel на независимые компании, одна из которых занималась бы исключительно разработкой чипов, а другая – их производством. Подобным образом в 2008 г. поступила AMD, выделив свое производственное подразделение в отдельный бизнес, который сегодня известен как Globalfoundries и является одним из крупнейших в мире контрактных производителей полупроводников.

Реакция Intel

В ответ на обращение Third Point чипмейкер выступил с заявлением о готовности обсудить идеи Third Point. После обнародования информации о письме акции Intel подорожали на 6,1%, а рыночная капитализация компании перевалила за $200 млрд. Стоимость акций Intel по итогам 2020 г. снизилась на 21%.

Third Point, по данным Reuters, принадлежат акции Intel на сумму около $1 млрд, причем фонд, по заявлению Дэна Леба, готов наращивать свою долю в компании, тем самым увеличивая влияние на развитие американского производителя полупроводников.

Всего под управлением Third Point находятся активы на сумму в $15 млрд. Инвестиционная компания, как отмечает агентство, имеет успешный опыт «подталкивания к совершению сделок». Согласно осведомленному источнику Reuters, принадлежащий фирме фонд Third Point Offshore показал почти 20-процентный рост по итогам 2020 г.



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