Apple выпускает монструозные процессоры, которые перевернут отрасль вверх дном

Apple нацелилась на выпуск целого семейства новых процессоров собственной разработки для десктопов и лэптопов после своего успеха с чипом М1. Линейка будет состоять из решений с 8, 12, 20 и даже 32 ядрами. Также Apple работает и над собственными видеокартами, чтобы исключить из своих ПК не только процессоры Intel, но и графику AMD.

32 ядра в одном процессоре

Компания Apple работает над сразу несколькими новыми процессорами для компьютеров и ноутбуков Mac. По информации Bloomberg, они смогут не только догнать, но и перегнать самые производительные чипы Intel по скорости обработки информации.

Премьера новых процессоров, считают неназванные источники издания, может состояться в 2021 г., пока без более точной даты. Сразу после появления этой информации акции Intel на Нью-Йоркской бирже обрушились на 2,9%.

Apple готовит процессоры почти для всех своих компьютеров. Так, для ноутбуков MacBook Pro и моноблоков iMac она собирается выпустить чип с 20 ядрами, 16 из которых будут высокопроизводительными, а оставшиеся четыре – энергоэффективными. Не исключено, что такой процессор будет устанавливаться только в самых топовых комплектациях – остальным могут достаться 8- или 12-ядерные его модификации.

Притом 20 ядер – далеко не предел для будущих чипов Apple. Флагманом новой линейки должен стать 32-ядерный процессор для Mac Pro следующего поколения, который портал TechCrunch называет «монструозным». По предварительной информации, новый Mac Pro будет вдвое более компактным на фоне актуальной модификации, в том числе и за счет оптимизированной системы охлаждения. Компьютер должен поступить в продажу в 2022 г., и процессор, вероятно, тоже не появится до этого времени.

M1 был лишь началом. Apple нацелилась на целую серию собственных процессоров

32 ядра в процессоре – это абсолютный рекорд как для самой Apple, так и для всех ее компьютеров. Для сравнения, в сегодняшнем Mac Pro используются максимум 28-ядерные процессоры Intel. Apple спешит полностью отказаться от них, о чем она заявила еще в июне 2020 г., и этот процесс начался в ноябре 2020 г. с дебюта ARM-чипа М1 ее собственной разработки.

AMD тоже достанется

Apple заинтересована в отсутствии в своих компьютерах и ноутбуках не только процессоров сторонних производителей, но и видеокарт. В настоящее время ряд комплектаций ее ПК дополнены графическими решениями AMD, но Apple в скором будущем может отказаться и от них.

Bloomberg пишет, что инженеры компании ведут разработку графических подсистем с 16 и 32 ядрами, которые будут встраиваться непосредственно в центральный процессор. У Apple M1 таких ядер семь или восемь, в зависимости от модификации.

Во флагманских версиях ПК и ноутбуков Apple ядер в составе видеорешения может оказаться еще больше – 64 или даже 128. Источники Bloomberg утверждают, что по производительности они в несколько раз превзойдут ускорители AMD в составе нынешних компьютеров Mac. К тому же не исключено, что такое количество ядер Apple решит разместить не в интегрированном ускорителе, а в дискретном.

Возможные последствия для отрасли

Релиз новых процессоров Apple, считают в Bloomberg, может повлиять не только на Intel, акции которой уже подешевели от одного только факта ведущейся разработки этих чипов, хотя она получает менее 10% своей выручки от партнерства с Apple. Эксперты издания полагают, что пострадает весь ПК-рынок, если компьютеры Apple на базе ее собственных чипов начнут в значительной степени обгонять по производительности Windows-решения, стоящие столько же или дороже. В настоящее время сфера Windows-систем целиком зависит от AMD и Intel – двух крупнейших поставщиков х86-процессоров. Переходя на собственные ARM-решения Apple в первую очередь стремилась избавиться от этой зависимости.

Стоит отметить, что даже процессор М1, первый в истории собственный процессор Apple для ноутбуков и настольных, обгоняет по производительности целый ряд решений Intel. В бенчмарке Geekbench для x86-систем, запущенном через эмулятор Rosetta 2 на ноутбуке MacBook Air, M1 набрал 1313 балов в одноядерном и 5888 баллов в многоядерном режимах, хотя Rosetta 2 снижает производительность чипа в среднем на 21%.

Производительность М1 зашкаливает, даже через эмулятор

Но даже в таком режиме MacBook Air на базе М1 обошел все ПК Apple с процессорами Intel. Например, 27-дюймовый iMac 2020 модельного года с процессором Intel Core i9-10910 в одноядерном режиме набрал 1251 балл.

Даже до анонса Apple M1, изначально известный как А14Х, обгонял многих х86-конкурентов. В частности, оказался существенно быстрее в сравнении с Intel Core i9-9880H, установленном в топовой комплектации MacBook Pro 16 (ноутбук вышел в октябре 2019 г.).