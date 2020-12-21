Intel теряет крупных клиентов. Microsoft будет делать собственные процессоры

Microsoft работает над собственным серверным ARM-процессором для своего облачного сервиса Azure. Сейчас он построен на чипах компании Intel, и известие о создании Microsoft своего CPU обрушило стоимость акций Intel более чем на 6%. Компания уже пережила потерю крупного клиента – летом 2020 г. от ее продукции отказалась Apple, которая в ноябре 2020 г. перевела ноутбуки и ПК на свой ARM-процессор М1.

Плохие новости для Intel

Корпорация Microsoft хочет открыть для себя рынок процессоров и отказаться от использования чипов Intel в своем оборудовании. По информации издания Bloomberg, в настоящее время ее специалисты уже работают над серверным CPU с архитектурой ARM.

Свой будущий процессор собственной разработки Microsoft планирует использовать в серверах своего облачного сервиса Azure, по итогам II квартала 2020 г. ставшего вторым по популярности облаком после Amazon Web Services (статистика Statista.com). В планы корпорации также входит и перевод некоторых потребительских устройств семейства Surface на еще один фирменный процессор, но подробностей об этом пока нет. Напомним, что Azure работает по всему миру, а вот гаджеты Surface, в число которых входят планшеты, ноутбуки и десктопы, в России официально не продаются.

Microsoft берет пример с Apple

Известие о возможном отказе Microsoft (пусть и частичном) от продукции Intel рынок отреагировал мгновенно. Акции Intel на бирже NASDAQ резко упали в цене на 6,3% до $47,11, но затем немного подорожали – до $47,46. На AMD новости о разработке Microsoft собственного процессора почти не отразились – ее акции обесценились с $97,27 до $93,56, но затем подорожали до $95,92.

Устройства Microsoft без чипов Intel

В настоящее время компьютеры и облака Microsoft работают на процессорах Intel, хотя у софтверного гиганта был опыт сотрудничества с другими американскими чип-мейкерами. К примеру, планшетный компьютер Surface Pro X образца октября 2019 г. работает на ARM-чипе разработки Qualcomm и производства TSMC.

Облака Azure пользуются большим спросом

К слову, своих фабрик по выпуску процессоров у Microsoft нет. Вероятно, что ей придется обратиться все к той же TSMC как к крупнейшему контрактному производителю полупроводниковой продукции.

Так отреагировал рынок на планы Microsoft

AMD-решения можно встретить в игровых приставках Microsoft Xbox, включая самую современную Xbox Series X. При желании также можно приобрести и ноутбук Surface Laptop 3 – одна из его модификаций как раз работает на базе кастомной ревизии процессора Ryzen. Лэптоп вышел одновременно с Surface Pro X.

Бояться нечего?

По состоянию на 21 декабря 2020 г. о грядущем серверном процессоре Microsoft не было известно ничего, даже даты его анонса и начала производства Bloomberg не уточняет. Тем временем, Intel является абсолютным лидером на мировом рынке серверных CPU – по итогам III квартала 2020 г. ей принадлежала 98,5-процентная ее доля (статистика PassMark SoftWare).

В сегменте серверных процессоров Intel чувствует себя пока более чем уверенно

Согласно прогнозам, в IV квартале 2020 г. доля Intel немного сократится, до 97,4%, но вовсе не из-за Microsoft – причиной тому станет компания AMD, главный конкурент Intel. В III квартале 2020 г. AMD удерживала 1,5% рынка серверных процессоров, а по итогам IV квартала 2020 г. она может вырасти до 2,7%.

В то же время пока неизвестно, как именно Microsoft собирается внедрять собственные серверные CPU в облако Azure – серверы на их основе могут работать параллельно с серверами на чипах Intel, или же компания может решить сразу отказаться от Xeon.

Как Intel потеряла очень крупного клиента

За полгода до появления информации о планах Microsoft по выпуску собственного процессора Intel лишилась крупного клиента в лице компании Apple. Ее гендиректор Тим Кук (Tim Cook) в рамках ежегодной конференции WWDC 2020 в конце июня 2020 г. сообщил, что все новые компьютеры и ноутбуки Apple будут выпускаться на чипах ее собственной разработки.

Тим Кук сдержал обещание, и в ноябре 2020 г. Apple показала неттоп Mac mini и ноутбуки MacBook Air и Pro 13 на ARM-процессоре Apple M1, который обошел по производительности многие топовые решения Intel. На момент публикации материала новые ПК с М1 внутри появились в мировой рознице (в России – тоже), но Apple пока не спешит убирать из каталога устройства на Intel. Например, ноутбук MacBook 16 образца ноября 2019 г. с Core i9 внутри по-прежнему доступен для приобретения.

Добавим, что отказ Apple от чипов Intel эксперты спрогнозировали еще в апреле 2018 г., когда проект по переход Apple на ARM-процессоры собственной разработки был в самой начальной стадии. В феврале 2020 г. эта информация получила дополнительные подтверждения, но тогда предполагалось, что переход состоится не раньше зимы-лета 2021 г.