МТС запустила сеть LTE для жителей еще 50 сел Бурятии

МТС сообщает о масштабном расширении LTE-покрытия на территории Республики Бурятия. Мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители 50 малых населенных пунктов, в каждом из которых проживают менее 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть 4G МТС появилась еще в 16 районах Бурятии. Лидером по количеству населенных пунктов, где запущен LTE стал Хоринский район. По четыре села находятся в Курумканском, Джидинском и Кяхтинском районах, по 2 – в Закаменском, Баунтовском эвенкийском, Заиграевском, Окинском, Тарбагатайском и Селенгинском районе. Остальные 14 населенных пунктов расположены в Кижингинском, Баргузинском, Мухоршибирском, Тункинском, Иволгинском и других районах.

Теперь еще около 20 тыс. жителей Бурятии смогут на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами. Скорости мобильного интернета достаточно для того, чтобы слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться через мессенджеры и по видеосвязи, узнавать последние новости через интернет.

«Жителям отдаленных районов важно быть на связи с быстрым интернетом, чтобы иметь онлайн-доступ к социально-значимым ресурсам – порталам государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений, онлайн-банкингу и многим другим. Кроме того, мобильный интернет в небольших населенных пунктах зачастую становится единственной возможностью выхода в сеть. На данный момент около 85% населения, проживающего в сельской местности, уже получили доступ к 4G-интернету, и мы планируем и далее закрывать «белые пятна» на карте Бурятии», — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.