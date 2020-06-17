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Спецпроекты

Cisco упростила управление информационной безопасностью

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Cisco сообщила о доступности с 30 июня 2020 г. самой полнофункциональной интегрированной нативно-облачной платформы Cisco SecureX. Платформа, с помощью которой заказчики смогут эффективнее управлять информационной безопасностью, будет входить во все продукты портфолио Cisco Security. Появление SecureX стало ответом на беспрецедентные вызовы в области информационной безопасности, связанные с ускорением цифровой трансформации и ростом числа удаленно работающих сотрудников. Cisco традиционно уделяет приоритетное внимание подключению и защите заказчиков, которым необходимо работать в любом месте с любого устройства, и сейчас компания унифицирует и оптимизирует свое портфолио информационной безопасности.

Управление безопасностью организации — комплексная задача, включающая учет новых бизнес-процессов, отслеживание появляющихся угроз и оптимизацию ситуации с вендорами. Это подтверждают опросы топ-менеджеров. Как показал недавно опубликованный опрос CIO Perspectives 2020, двумя основными проблемами ИТ-директора считают безопасность и сложность. Более двух третей респондентов заявили, что им приходится решать слишком много вопросов. Один из методов борьбы со сложностью — это консолидация вендоров. По данным отчета Cisco 2020 CISO Benchmark Report, чем больше разнообразие вендоров, привлекаемых организацией для обеспечения информационной безопасности, тем длительнее вынужденные простои, больше финансовые потери и тем больше утечек данных.

Платформа Cisco SecureX, предназначенная для решения текущих и возможных в будущем проблем информационной безопасности, соединяет обширное интегрированное портфолио Cisco со всей инфраструктурой информационной безопасности заказчиков. Она унифицирует обзор, облегчает автоматизацию и укрепляет защиту сети, оконечных точек, облака и приложений. С помощью Cisco SecureX все заказчики получат ряд преимуществ без дополнительных затрат.

Унифицированный обзор. SecureX предлагает ключевые метрики по операциям и угрозам для сети, оконечных точек, облака и приложений. Ленточный интерфейс SecureX интегрируется во все технологии информационной безопасности Cisco Security, обеспечивая заказчикам бесшовный доступ к функциям платформы на всех продуктах.

Автоматизация и повышение операционной эффективности. Автоматизация рабочих процессов для продуктов портфолио Cisco Security и сторонних организаций позволит заказчикам сосредоточиться на более важных задачах. SecureX также сэкономит заказчикам не один час ручных работ благодаря автоматической идентификации угроз с использованием аналитических данных Cisco Talos и других источников.

Укрепление безопасности. Технология обнаружения угроз SecureX дает специалистам возможность сопоставлять аналитические данные от множества разнообразных источников с телеметрией, получаемой от сети, оконечных точек, электронной почты, облака и продуктов третьих фирм, чтобы ускорить идентификацию затронутых объектов и принятие необходимых мер.

«Создавая SecureX, мы хотели предложить заказчикам новый подход к информационной безопасности, основанный на простоте и автоматизации, — сказал Джи Риттенхауз (Gee Rittenhouse), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения информационной безопасности Cisco. — Мы знали, что это произведет революцию в отрасли, но не могли представить, насколько это окажется важно для ИТ-специалистов в данный конкретный момент. В нашем новом динамичном мире заказчикам необходима платформа безопасности, которая защитит сотрудников, где бы они ни работали, удовлетворяя текущим и перспективным требованиям».

В добавление к простоте эксплуатации SecureX, Cisco Security представила новые усовершенствования для дальнейшего укрепления безопасности сотрудников: усиление и унификация защиты пользователей и устройств благодаря интеграции информационной безопасности оконечных точек и MFA; укрепление доверия заказчиков облачной электронной почте: решение Cloud Mailbox Defense для Office365 обеспечивает полный обзор электронной почты (входящие, исходящие и внутренние сообщения) с учетом контекста, защищая от таких угроз, как фишинг, спам и программы-вымогатели.



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