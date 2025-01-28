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Вся техника Новосибирского лесничества оснащена аппаратурой спутниковой навигации для подключения к «ЭРА-ГЛОНАСС»

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин и его заместитель Жанна Шурова на примере Новосибирского лесничества проверили работу новой федеральной ГИС Лесного комплекса. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«С этого года мы, как и все регионы страны, полностью перешли на систему ФГИС ЛК. Сейчас вместе с нашими лесничествами и арендаторами нужно активней ее осваивать, привыкать и доводить действия до автоматизма. Мы же продолжаем консультировать по всем возникающим вопросам», – отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Сегодня вся техника Колыванского лесхоза, арендаторов и Новосибирского лесничества оборудована аппаратурой спутниковой навигации для подключения к системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Вы все заранее внесли информацию о лесосеках, лесных участках, правоустанавливающих документах, оснастили технику аппаратурой спутниковой навигации подключаемой к «ЭРА-ГЛОНАСС», поэтому серьезных проблем у вас в принципе быть не должно. Для нас ключевая задача – не допустить проблем или остановки в работе лесного комплекса. В системе предусмотрены все инструменты, чтобы оказывать государственные услуги даже при неполных или противоречивых данных», – сказала Жанна Шурова.

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Цифровизация

ФГИС ЛК – цифровая платформа, объединяющая десятки государственных услуг, сведения Государственного лесного реестра, актуальные данные в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, учета древесины и информации о сделках с ней.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» в режиме реального времени обеспечивает передачу навигационных данных лесной техники, прозрачность всей цепочки заготовки и переработки древесины, возможность координации лесопожарной техники для оперативного реагирования при лесных пожарах.

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