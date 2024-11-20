АО «ГЛОНАСС» презентовало гибридный трекер для мониторинга транспорта

АО «ГЛОНАСС», оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», представило прототип российского гибридного трекера. Устройство автоматически переключается между сотовыми и спутниковыми каналами связи, обеспечивая постоянный мониторинг транспорта и гарантийную передачу аварийных сообщений при возникновении чрезвычайных происшествий на всей территории России. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, за счет использования ресурса действующих отечественных спутников на геостационарной орбите гибридный трекер передает данные вне зон покрытия сотовой связи.

«Уникальность устройства заключается во всенаправленных сверхмалых антеннах, которые не требуют точного наведения на спутники, позволяют работать в движении и в режиме реального времени. Спрос на трекеры с такими характеристиками формирует создаваемая в России новая отрасль гражданской беспилотной авиации, а также грузовая логистика. Сегодня миллионы транспортных средств передвигаются там, где нет покрытия сотовой сети. Это критичный вопрос для безопасности людей. Особенно, например, когда речь идет о перевозке детей на школьных автобусах в удаленных населенных пунктах. Возможность сообщить экстренным службам о поломке автобуса, который застрял на зимней трассе, спасет жизни и сохранит здоровье пассажиров», – сказал Алексей Райкевич.

Ранее АО «ГЛОНАСС» приступило к тестированию разработанного уникального по размерам и характеристикам мобильного терминала, который предоставляет персональную спутниковую связь в любой точке России. Устройство обеспечивает двустороннюю голосовую связь, WiFi-подключение для смартфонов и IoT-устройств, интернет для мессенджеров, почты и обмена служебной информацией, передачи экстренных сообщений в зонах без покрытия сотовой связи.

Стратегическими партнерами АО «ГЛОНАСС» в этих проектах выступают «Газпром космические системы» и ФГУП «Космическая связь». Совместная работа компаний нацелена на запуск сервисов мобильной спутниковой связи, которые формируют технологический суверенитет России, являются необходимым элементом цифровой инфраструктуры транспортной отрасли и обеспечивают качественное импортозамещение услуг зарубежных провайдеров, ушедших с российского рынка.