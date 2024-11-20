Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

АО «ГЛОНАСС» презентовало гибридный трекер для мониторинга транспорта

АО «ГЛОНАСС», оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», представило прототип российского гибридного трекера. Устройство автоматически переключается между сотовыми и спутниковыми каналами связи, обеспечивая постоянный мониторинг транспорта и гарантийную передачу аварийных сообщений при возникновении чрезвычайных происшествий на всей территории России. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, за счет использования ресурса действующих отечественных спутников на геостационарной орбите гибридный трекер передает данные вне зон покрытия сотовой связи.

«Уникальность устройства заключается во всенаправленных сверхмалых антеннах, которые не требуют точного наведения на спутники, позволяют работать в движении и в режиме реального времени. Спрос на трекеры с такими характеристиками формирует создаваемая в России новая отрасль гражданской беспилотной авиации, а также грузовая логистика. Сегодня миллионы транспортных средств передвигаются там, где нет покрытия сотовой сети. Это критичный вопрос для безопасности людей. Особенно, например, когда речь идет о перевозке детей на школьных автобусах в удаленных населенных пунктах. Возможность сообщить экстренным службам о поломке автобуса, который застрял на зимней трассе, спасет жизни и сохранит здоровье пассажиров», – сказал Алексей Райкевич.

Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему
Облачные тренды

Ранее АО «ГЛОНАСС» приступило к тестированию разработанного уникального по размерам и характеристикам мобильного терминала, который предоставляет персональную спутниковую связь в любой точке России. Устройство обеспечивает двустороннюю голосовую связь, WiFi-подключение для смартфонов и IoT-устройств, интернет для мессенджеров, почты и обмена служебной информацией, передачи экстренных сообщений в зонах без покрытия сотовой связи.

Стратегическими партнерами АО «ГЛОНАСС» в этих проектах выступают «Газпром космические системы» и ФГУП «Космическая связь». Совместная работа компаний нацелена на запуск сервисов мобильной спутниковой связи, которые формируют технологический суверенитет России, являются необходимым элементом цифровой инфраструктуры транспортной отрасли и обеспечивают качественное импортозамещение услуг зарубежных провайдеров, ушедших с российского рынка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

В Москве арестованы продавцы телефонов с установленным «шпионским» софтом

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях

Новейшие графические процессоры Blackwell Nvidia перегреваются. Конструкцию серверов приходится переделывать

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще