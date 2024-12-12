Китайские автопроизводители начали внедрение российской платформы сервисов для автомобилистов на основе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Кнопки SOS или устройства вызова экстренных оперативных служб нового поколения — УВЭОС 2.0, подключенные к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС», помимо аварийного оповещения при ДТП обеспечивают автовладельцев новыми сервисами. Без необходимости установки дополнительной аппаратуры при согласии собственника становится возможным получение функций мониторинга состояния и передвижения техники в онлайн-режиме.

Первыми в России такой функционал внедрит официальный дистрибьютор грузовой техники SANY «ОДИН Групп», и решение станет доступно для владельцев автомобилей китайского производителя. Соглашение о запуске платформы сервисов для автовладельцев на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» подписали генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, директор по развитию компании-производителя УВЭОС 2.0 «Форт Телеком» Владимир Макаренко и генеральный директор «ОДИН Групп» Леонид Ткачик. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Документ открывает возможности для логистических компаний и владельцев сотен тысяч транспортных средств в России уже в ближайшее время превратить свои автомобили в подключенные гаджеты с набором цифровых сервисов без дополнительных вложений.

УВЭОС 2.0 — обозначение нового этапа развития устройств вызова экстренных оперативных служб. Сегодня к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» подключены более 11 млн транспортных средств. Установленные в автомобилях устройства при ДТП автоматически или при нажатии на кнопку SOS передают экстренным службам координаты и общие характеристики машин. По статистике с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» экономится до 50% времени до оказания помощи спасателей и медиков. Дальнейшее развитие УВЭОС подразумевает дополнение устройств функциями подключенного автомобиля — предоставление по желанию владельца возможности мониторинга места нахождения транспорта в режиме реального времени, параметров работы агрегатов автомобиля, а также целый ряд других параметров.

«Вывод на рынок нового поколения устройств вызова экстренных оперативных служб запускает внедрение уникальной платформы сервисов для автомобилистов на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Такое решение повысит уровень безопасности и комфорта миллионов водителей и пассажиров. Сейчас умное устройство обеспечивает мониторинг техники, а в перспективе мы будем расширять линейку сервисов, включая, например, поиск при угоне», – сказал Алексей Райкевич.

«Форт Телеком» в 2015 г. стал первым производителем УВЭОС в России и в мире. Сегодня устройства «Форт Телеком» поставляются на десятки конвейеров российских и иностранных автоконцернов, ими оборудованы несколько сотен тысяч автомобилей.

«УВЭОС является обязательным к установке на новые автомобили в России, они повышают безопасность миллионов автовладельцев, спасают ежегодно тысячи жизней водителей и пассажиров, но работают только при ДТП. УВЭОС 2.0 позволяет этому же самому оборудованию приносить пользу постоянно, при ежедневных поездках. Терминалы «Форт Телеком» могут работать в режиме как УВЭОС, так и подключенного автомобиля. Благодаря нашим разработкам, а также развитию «ЭРА-ГЛОНАСС» сегодня терминалы могут работать в обоих режимах одновременно. Для того, чтобы получить доступ к новому функционалу, владельцам транспорта, на котором установлены УВЭОС «Форт Телеком», достаточно обновить прошивку терминалов», — сказал Владимир Макаренко.

Традиционные системы мониторинга транспорта подразумевают установку отдельной аппаратуры спутниковой навигации, которая подключается к какому-либо одному оператору сотовой связи. АО «ГЛОНАСС» как виртуальный оператор обеспечивает максимальное радиопокрытие всех федеральных GSM-сетей, таким образом при использовании УВЭОС 2.0 функционал подключенного автомобиля доступен на большей части территории России.

Для автопроизводителей УВЭОС 2.0 открывают возможности развития собственных коннективити-платформ, включая мобильные приложения автомобильного бренда.

«ОДИН Групп» в рамках соглашения проводит тестирование функционала подключенного автомобиля на основе УВЭОС «Форт Монитор» и «ЭРА-ГЛОНАСС» на грузовиках и спецтехнике SANY, поставляемых в Россию. В дальнейшем это позволит компании одной из первых предоставить своим клиентам дополнительные сервисы без необходимости установки дополнительных терминалов.

«Бренд SANY отличается от многих китайских производителей философией, которая совпадает с нашими взглядами: технологичность, ориентация на рынок и клиентов, передовые решения. Для нас и наших партнеров данное сотрудничество является логичным шагом на пути дальнейшего улучшения технических показателей наших машин и предложения передовой техники нашими клиентам», – отметил Леонид Ткачик.