АО «ГЛОНАСС» и СПбГУТ протестируют архитектуру цифровых объектов с использованием инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС»

В настоящее время в России отсутствует единая система идентификации, маркировки и ведения реестра произведенной промышленной продукции. Одним из перспективных вариантов создания общего информационного пространства является переход от парадигмы сервисного интернета к парадигме интернета данных на основе архитектуры цифровых объектов. Соглашение о совместном испытании элементов архитектуры цифровых объектов с использованием госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая является доверенной средой для федеральных и региональных органов власти, заключили генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и ректор Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Руслан Киричек. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Компетенции АО «ГЛОНАСС» и инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» помогут нам вместе с СПбГУТ решить задачу создания единого реестра производимой в России продукции, а также соответствующей системы мониторинга оборота промышленных товаров. Такое решение поможет с обеспечением технологического суверенитета и безопасности России», - сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«Наша совместная работа поможет созданию единого информационного пространства в сфере промышленного производства – эффективной системы идентификации, маркировки и учета промышленной продукции. Цифровые идентификаторы помогут отслеживать жизненный цикл объектов, управлять данными, обеспечивать целостность информации. В конечном счете это повысит уровень автоматизации процессов, улучшит контроль качества продукции, обеспечит соблюдение нормативов. Участие СПбГУТ в этом проекте будет способствовать цифровизации промышленности, интеграции технологий и научных исследований, развитию цифровой инфраструктуры в России», - отметил ректор СПбГУТ Руслан Киричек.