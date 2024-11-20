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Калининградская область повысит эффективность управления общественным транспортом и безопасность перевозок пассажиров с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС»

Калининградская область станет участником эксперимента по внедрению цифровой платформы для повышения безопасности и эффективности работы транспорта - Федеральной навигационно-информационной системы. Проект создается на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и позволит региону получить инструменты для онлайн-мониторинга и управления транспортном комплексом. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Федеральная навигационно-информационная система, разрабатываемая АО «ГЛОНАСС» с Минтрансом России, улучшит качество и достоверность информации для пассажиров Калининградской области о маршрутах и графике движения общественного транспорта в онлайн-режиме на городском и межмуниципальном уровнях.

«Калининградская область традиционно выступает передовым регионом для внедрения инновационных решений, которые затем масштабируются на всю страну. Подписание соглашения о сотрудничестве с АО «ГЛОНАСС» в сфере информационных технологий и навигационной деятельности – яркий пример такого подхода. Участие в пилотных проектах по внедрению федеральной навигационно-информационной системы и системы контроля пассажирских перевозок позволит нам значительно улучшить качество и безопасность пассажирских перевозок, повысить эффективность работы общественного транспорта и создать более комфортные условия для жителей региона. Уверен, что опыт Калининградской области станет ценным вкладом в развитие транспортной инфраструктуры всей России», – отметил Александр Рольбинов.

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Алексей Райкевич отметил, что Калининградская область использует данные «ЭРА-ГЛОНАСС» для управления транспортным комплексом, повышения безопасности и пассажиров.

«Калининградская область входит в тройку регионов-лидеров в нашем совместном с Ространснадзором рейтинге. Более 80% общественного транспорта подключено к платформе мониторинга на основе «ЭРА-ГЛОНАСС», и данные от госинформсистемы помогают все большему числу пассажиров планировать свой маршрут, видеть точное время прибытия транспорта в популярных онлайн-сервисах, мобильных приложениях. Следующим шагом станет интеграция региона в Федеральную навигационно-информационную систему - государственную цифровую платформу мониторинга любых видов транспорта», - сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

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