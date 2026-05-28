МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Honor 600 с ИИ-камерой 200 Мп и функцией «Фото в видео 2.0» для создания коротких роликов из одной или нескольких фотографий с помощью ИИ. Приобрести новинки уже можно в интернет-магазине и розничной сети МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Устройства представлены в оранжевом, бежевом и черном цветах. С 28 мая по 30 июня 2026 г на смартфоны действует специальное предложение — скидки до 6000 руб. в зависимости от модели.

Стоимость новинок без учета скидок в МТС: Honor 600 8+256 ГБ — 45 990 руб.; Honor 600 12+256 ГБ — 49 990 руб.; Honor 600 Pro 12+256 ГБ — 70 990 руб.; Honor 600 Pro 12+512 ГБ — 79 990 руб.

«Сегмент смартфонов среднего и премиального уровня продолжает активно развиваться за счет внедрения технологий искусственного интеллекта и расширения возможностей мобильной съемки. По итогам первого квартала 2026 г. более 50% проданных смартфонов пришлось на устройства стоимостью выше 40 тыс. руб. Пользователи выбирают устройства, которые позволяют не только решать повседневные задачи, но и создавать качественный контент без дополнительного оборудования», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Смартфоны серии Honor 600 получили обновленный дизайн с рамками экрана менее 1 мм, металлической рамкой корпуса и защитой от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K. Ключевой особенностью серии стала функция «Фото в видео 2.0», которая позволяет создавать короткие видеоролики на основе одной или нескольких фотографий с использованием ИИ-эффектов и готовых шаблонов. Пользователи также могут добавлять собственные текстовые запросы для генерации контента.

Серия оснащена ИИ-камерой 200 МП. В модели Honor 600 Pro дополнительно используется перископическая телефотокамера 50 МП с оптическим зумом 3,5х.

Honor 600 оснащается батареей емкостью 7000 мАч и поддерживает быструю зарядку Honor SuperCharge мощностью 80 Вт. Модель Honor 600 Pro также поддерживает беспроводную зарядку до 50 Вт.

Смартфоны получили AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 8000 нит, а также процессоры Snapdragon 7 Gen 4 и Snapdragon 8 Elite в зависимости от модели.