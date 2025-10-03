«М.Видео» объявляет о начале предзаказа на смартфоны Huawei серии nova 14

ПАО «М.видео», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о старте предзаказа на новую серию смартфонов Huawei nova 14, в которую входят модели nova 14 Pro и nova 14. Ключевое преимущество новой серии основывается на оптимизированных параметрах камеры и возможностях искусственного интеллекта, включая интеллектуальное управление жестами и выбор лучших кадров на базе ИИ. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Huawei nova 14 Pro с экраном с закругленными гранями оснащен объективом для ультрареалистичной съемки, который ранее был только у флагманских моделей смартфонов Huawei. Новая оптика повышает точность цветопередачи на 120%, улучшает пространственное разрешение в 150 тыс. раз и работает с 1,5 млн спектральных каналов, обеспечивая детализированные изображения в любых условиях. Более того, Huawei nova 14 Pro поддерживает высокоскоростную съемку как на фронтальную, так и на основную камеру.

Смартфон получил двойную фронтальную камеру высокого качества: основной ультраобъектив 50 МП с автофокусом и портретный макрообъектив 8 МП. Поддержка зума 0,8x–5x и высокоскоростной съемки позволяет фиксировать четкие портреты и групповые фото с естественной передачей деталей.

Huawei nova 14 Pro поддерживает управление жестами без касаний, интеллектуальный выбор лучшего выражения лица иудаление лишних объектов на фото. ИИ-ассистент «Алиса» теперь поможет исправить ошибки, улучшить или переписать текст в нужной стилистике с помощью нейросетей прямо в заметках смартфона.

Huawei nova 14 Pro представлен в четырех цветах: розовый, белый, черный и голубой кристалл. Смартфон сочетает премиальный внешний вид и современные материалы.

О Huawei nova 14

Модель Huawei nova 14, разработанная для более молодежной аудитории, отличается от старшей модели OLED-экраном с плоскими гранями и также акцентируется на портретной съемке. Многофокусная камера с ультраобъективом 50 МП и 10-канальным датчиком цветовой температуры в сочетании с селфи-камерой 50 МП помогают создавать контент высокого качества.

Модель доступна в цветах: голубой кристалл, белом и черном.

В моделях серии Huawei nova 14 впервые реализована умная кнопка управления. Для повышения эффективности выполнения своих задач пользователи могут настроить параметры быстрых операций. Аккумулятор емкостью 5500 мА·ч (5500 мА·ч — это типичное значение, номинальная емкость батареи — 5400 мА·ч, в некоторых странах и регионах номинальная емкость батареи составляет 5100 мА·ч) в обеих моделях работает с системой интеллектуального контроля батареи и быстрой зарядкой Huawei SuperCharge «Турбо» 100 Вт*.

Стоимость Huawei nova 14 Pro и nova 14 на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо»

Huawei nova 14 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — 54,9 тыс. руб. Пользователи также получат скидку восемь тыс. руб. и сервисные привилегии, которые включают в себя один год Huawei Care+ бесплатно, а также две замены пленки экрана в течение двух лет бесплатно.

Huawei nova 14 (12 ГБ + 512 ГБ) — 42,9 тыс. руб.. Пользователи также получат скидку шесть тыс. руб. и сервисные привилегии, которые включают в себя один год Huawei Care+ бесплатно, а также две замены пленки экрана в течение двух лет бесплатно.

Huawei nova 14 (12 ГБ + 256 ГБ) — 39,9 тыс. руб. Пользователи также получат скидку шесть тыс. руб. и сервисные привилегии, которые включают в себя один год Huawei Care+ бесплатно, а также две замены пленки экрана в течение двух лет бесплатно.

* Модели серии Huawei nova 14 поддерживают быструю зарядку Huawei SuperCharge «Турбо» с максимальной мощностью проводной зарядки 100 Вт, которая достигается только при использовании официального зарядного кабеля и адаптера питания Huawei SuperCharge. Устройства серии Huawei nova 14 интеллектуально включают режим «Турбо» на основании того, как пользователь использует устройство, а также поддерживают автоматическое определение состояния батареи и соответствующую умную корректировку стратегий зарядки. Фактическая производительность может отличаться в зависимости от характеристик продукта, особенностей использования и условий окружающей среды. Опирайтесь на фактические особенности использования функции. 100 Вт — это максимальная мощность зарядки, которой можно достичь только при использовании адаптера питания Huawei SuperCharge 100 Вт и кабеля, которые входят в комплект поставки. Фактическая работа функции зарядки может отличаться.