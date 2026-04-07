МТС открыла предзаказ на смартфон Huawei Mate 80 Pro и на беговые умные часы Huawei Watch GT Runner 2

МТС объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei Mate 80 Pro с объективом для ультрареалистичной съемки XMAGE второго поколения, а также на умные часы Huawei Watch GT Runner 2 с интеллектуальным режимами для высокоинтенсивных тренировок. Предзаказ уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Смартфон доступен в золотом, зеленом и черном цветах. Умные часы представлены с градиентным ремешком в темно-оранжевом, темно-синем и полночном черном цветах. В период предзаказа, который продлится с 7 по 16 апреля 2026 г., при покупке Huawei Mate 80 Pro пользователи получат скидку 5 тыс. руб., а при покупке Huawei Watch GT Runner 2 скидка составит 2 тыс. руб. Также с 7 апреля по 18 мая 2026 г. пользователям будут доступны сервисные привилегии — два года Huawei Care+ бесплатно и три месяца специальной подписки в магазине циферблатов в приложении «Huawei Здоровье «для смарт-часов.

Стоимость новинок с учетом скидок в МТС: Huawei Mate 80 Pro (16 ГБ + 512 ГБ) — 84 990 руб.; Huawei Watch GT Runner 2 — 29 990 руб.

Huawei Mate 80 Pro

Основной объектив смартфона – 50 МП с крупным сенсором 1/1,28 дюйма. Телемакрообъектив 48 МП поддерживает 4-кратный оптический зум и минимальное фокусное расстояние 5 см. Ультраширокоугольный объектив – 40 МП.

Стекло Kunlun Glass второго поколения, которое в 20 раз прочнее обычного стекла, защищает экран смартфона при случайных падениях. Задняя панель из эковолокна обладает в пять раз более высокой ударопрочностью и защитой от царапин и естественного износа. Устройство получило степени пыле- и водонепроницаемости IP68 (на глубине до 6 м) и IP69 при воздействии струй воды под высоким давлением и при высокой температуре, предлагая многослойную защиту от брызг, воды и пыли.

Huawei Mate 80 Pro получил мощную батарею 5750 мАч и быструю зарядку Huawei SuperCharge 100 Вт, а также беспроводную быструю зарядку Huawei SuperCharge 80 Вт. Устройство также оснащено двойной системой охлаждения с использованием фазового перехода, которая повышает теплопроводность на 16% и уменьшает рост температуры на 33%. Модель оснащена экраном с разрешением 2832×1280 пикселей и пиковой яркостью 3000 нит и адаптивной частотой обновления LTPO 1–120 Гц.

Huawei Watch GT Runner 2

Huawei Watch GT Runner 2 созданы с учетом требований бегунов и отличаются небольшим весом. Корпус весом 34,5 г. выполнен из титанового сплава, применяемого в аэрокосмической отрасли, а экран защищен стеклом Kunlun Glass. Умные часы получили диаметр 43,5 мм, толщину всего 10,7 мм, что на 11% меньше, чем у устройства предыдущего поколения. Обновленный плетеный ремешок AirDry сочетает воздухопроницаемость с защитой от пота, обеспечивая сухость и комфорт при ношении даже во время высокоинтенсивных тренировок. В комплект также входит дополнительный ремешок из фторэластомера.

Huawei Watch GT Runner 2 обладают интеллектуальным режимом «Марафон», в котором есть список шоссейных забегов, маркированных Всемирной ассоциацией легкой атлетики. Этом режим не только позволяет определять эффективность бега, но и предлагает комплексное сопровождение забега от старта до финиша.

В основе устройства лежат алгоритм неинвазивного измерения лактатного порога и метрика мощности бега. Этот инновационный алгоритм позволяет рассчитывать лактатный порог, предоставляя пользователям расширенное представление об интенсивности их тренировок и силе мышц. Пользователи могут точно рассчитать финишное время забега и интенсивность тренировок, чтобы спланировать свои тренировки с использованием научных данных и достичь целей пробежки.

Huawei Watch GT Runner 2 обеспечивают на 250% более высокую точность геолокации по сравнению с устройством предыдущего поколения благодаря плавающей 3D-антенне с оптимизированным дизайном прокладки. Такая конструкция позволяет с точностью определять местоположение и отслеживать траекторию движения даже в самых сложных условиях, например в туннелях и в тенистых зонах. Опираясь на возможности системы Huawei TruSense, умные часы предоставляют точные данные пульса, научный подход к управлению тренировочной нагрузкой и своевременные уведомления о потенциальных рисках.

На умных часах также доступна функция бесконтактной оплаты с помощью технологии NFC.