«М.Видео» объявила о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 15

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила об открытии предзаказа на серию смартфонов Huawei nova 15. Новинки делают акцент на возможностях портретной съемки с высокой точностью цветопередачи, длительной автономной работе и повышенной защите корпуса.

Серия получила систему камер с поддержкой ультрареалистичной съемки. В Huawei nova 15 Pro и основная, и фронтальная камеры оснащены модулями, ориентированными на точную передачу цвета. Технология с использованием до 1,5 млн спектральных каналов в девяти цветовых диапазонах позволяет добиться более точного отображения оттенков и деталей.

Дополнительные возможности портретной съемки в Huawei nova 15 Pro обеспечивают высокую детализацию и естественную передачу текстуры кожи. Портретный модуль на 50 МП формирует изображение с выраженной глубиной и четкой проработкой деталей.

Модели выполнены в лаконичном современном дизайне. Huawei nova 15 Pro имеет корпус из алюминиевого сплава, Huawei nova 15 — из композитного материала. Обе модели оснащены защитным стеклом Kunlun Glass и имеют сертификат защиты SGS. Серия Huawei nova 15 доступна в конфигурациях 256 ГБ и 512 ГБ и представлена в следующих цветах: Huawei nova 15 Pro (мятный, лавандовый, белый, черный) и Huawei nova 15 (мятный, белый, черный).

При этом толщина корпуса Huawei nova 15 Pro составляет 6,9 мм, Huawei nova 15 — 7,2 мм, что обеспечивает удобство повседневного использования. Смартфоны оснащены дисплеями с пиковой яркостью до 4000 нит и типовой яркостью до 1600 нит, обеспечивая комфортную работу при различном освещении.

Цифровизация

Кроме того, для продолжительной автономной работы устройства оснащены аккумуляторами высокой емкости: 6500 мА*ч в Huawei nova 15 Pro и 6000 мА*ч в Huawei nova 15. Поддержка быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью до 100 Вт позволяет быстро восполнить заряд и сократить время простоя.

Также смартфоны поддерживают функции на базе искусственного интеллекта, включая выбор лучшего кадра, удаление объектов и управление жестами, позволяющее прокручивать страницы и делать скриншоты. Дополнительно реализована технология двустороннего шумоподавления, повышающая четкость передачи голоса во время вызовов.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео»: Huawei nova 15 Pro (256 ГБ) — 44999 руб.; Huawei nova 15 Pro (512 ГБ) — 49999 руб.; Huawei nova 15 (256 ГБ) — 36999 руб.; Huawei nova 15 (512 ГБ) — 41999 руб.

