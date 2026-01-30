«М.видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad 11,5 S

«М.видео» объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad 11,5 S — устройства с антибликовым экраном PaperMatte, аккумулятором емкостью 8800 мАч и поддержкой умной магнитной клавиатуры для работы и учебы. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Huawei MatePad 11,5 S оснащен LCD-экраном с разрешением 2,8K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 500 нит. Версия с экраном PaperMatte третьего поколения снижает уровень бликов и обеспечивает высокий уровень комфорта при длительной работе.

Продолжительное время автономной работы Huawei MatePad 11,5 S обеспечивается за счет параллельного объединения двух элементов питания разного размера и емкости. Батарея на 8800 мАч позволяет использовать планшет в течение многих часов без подзарядки. Устройство поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge мощностью 40 Вт.

Huawei MatePad 11,5 S выполнен в цельнометаллическом литом корпусе толщиной всего 6,1 мм и весом 515 г. Устройство доступно в зеленом и сером цветах и предлагается в конфигурациях с 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Планшет поддерживает стилус Huawei M-Pencil Pro, а также комплектуется умной магнитной клавиатурой. Клавиатура является съемной, поддерживает магнитное подключение и более 40 сочетаний клавиш. Ход клавиш составляет 1,5 мм, а их размер — 15 мм.

Поддержка компьютерной версии приложения WPS Office позволяет использовать Huawei MatePad 11,5 S в качестве полноценного мобильного офиса для работы с документами и презентациями. Пользователям доступны ключевые функции и широкие возможности редактирования, включая создание и обработку сложных таблиц.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.видео»

Huawei MatePad 11,5 S версия PaperMatte в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ с клавиатурой — 45 999 руб. Покупатель получает в подарок стилус Huawei M-Pencil 3, мышь и 1 год дополнительной гарантии.

Huawei MatePad 11,5 S в космическом сером цвете в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ с клавиатурой — 40 999 руб. Покупатель получает в подарок стилус Huawei M-Pencil 3, мышь и 1 год дополнительной гарантии.