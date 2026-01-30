В МТС стартовали продажи планшета Huawei MatePad 11,5 S

МТС объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad 11,5 S, оснащенного экраном с технологией PaperMatte, батареей 8800 мАч и умной магнитной клавиатурой. Новинку уже можно приобрести в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В период с 22 января по 28 февраля 2026 г. при покупке Huawei MatePad 11,5 S пользователи получат в подарок стилус Huawei M-Pencil 3, мышь и 1 год дополнительной гарантии. Планшет доступен в зеленом и сером цветах.

По итогам предзаказа, который длился с 22 по 29 января 2026 г. количество предзаказов на новый Huawei MatePad 11,5 S в розничной сети МТС оказалось на 55% выше по сравнению с версией предыдущего поколения. Наибольшей популярностью пользовалась версия с экраном PaperMatte – на нее пришлось 58% всех предзаказов, при этом 48% от общего числа заказов заняла модель PaperMatte в зеленом цвете.

Стоимость новинок в МТС: Huawei MatePad 11,5 S 12 + 256 ГБ PaperMatte с клавиатурой – 45 990 руб; Huawei MatePad 11,5 S 12 + 256 ГБ (космический серый) с клавиатурой – 40 990 руб.

«Результаты предзаказа подтверждают устойчивый интерес покупателей к планшетам с матовыми экранами и расширенными возможностями для работы и обучения. Мы видим, что пользователи все чаще выбирают устройства, ориентированные на длительное использование без нагрузки на зрение, а также на сценарии мобильного офиса», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Huawei MatePad 11,5 S оснащен аккумулятором емкостью 8 800 мАч, который поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge мощностью 40 Вт. В планшете реализована система охлаждения, обеспечивающая стабильную производительность при нагрузке.

Huawei MatePad 11,5 S оснащен 11,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 500 нит. Версия с экраном PaperMatte третьего поколения снижает уровень бликов и обеспечивает комфорт при длительной работе с экраном. Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной 6,1 мм и весом 515 г. Устройство доступно в зеленом и сером цветах в конфигурациях с 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Планшет поддерживает умную магнитную клавиатуру и стилус Huawei M-Pencil Pro. Клавиатура является съемной, поддерживает магнитное подключение и более 40 сочетаний клавиш. Ход клавиш составляет 1,5 мм, размер клавиш — 15 мм.

Huawei MatePad 11,5 S поддерживает компьютерную версию приложения WPS Office, что позволяет использовать планшет для работы с документами и презентациями в формате мобильного офиса.