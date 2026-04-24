«М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 15

«М.видео» открывает старт продаж на серию смартфонов Huawei nova 15. Устройства разработаны для любителей портретной съемки. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Толщина корпуса составляет у Huawei nova 15 Pro 6,9 мм, у Huawei nova 15 - 7,2 мм. Смартфоны оснащены дисплеями с пиковой яркостью до 4000 нит и типовой яркостью до 1600 нит.

Устройства оснащены аккумуляторами 6500 мАч и 6000 мАч соответственно и поддерживают быструю зарядку Huawei SuperCharge до 100 Вт.

Huawei nova 15 Pro — корпус из алюминиевого сплава, Huawei nova 15 — из композитного материала. Обе модели оснащены стеклом Kunlun Glass и имеют сертификат защиты SGS. Huawei nova 15 Pro представлен в мятном, лавандовом, белом и черном цветах, а Huawei nova 15 – в мятном, белом и черном. Серия Huawei nova 15 доступна в конфигурациях 256 ГБ и 512 ГБ.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.видео»: Huawei nova 15 Pro (256 ГБ) — 44 999 руб.; Huawei nova 15 Pro (512 ГБ) — 49 999 руб.; Huawei nova 15 (256 ГБ) — 36 999 руб.; Huawei nova 15 (512 ГБ) — 41 999 руб.