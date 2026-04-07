«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei Mate 80 Pro и на беговые умные часы Huawei Watch GT Runner 2

«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei Mate 80 Pro, а также на умные часы Huawei Watch GT Runner 2. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Huawei Mate 80 Pro

Телемакрообъектив смартфона на 48 МП поддерживает 4-кратный оптический зум и минимальное фокусное расстояние 5 сме. Ультраширокоугольный объектив – 40 МП открывает возможности фотосъемки в любых сценариях.

Стекло Kunlun Glass второго поколения, которое в 20 раз прочнее обычного стекла, защищает экран смартфона при случайных падениях. Задняя панель из ультрапрочного эковолокна обладает в пять раз более высокой ударопрочностью и защитой от царапин и естественного износа.

Устройство соответствует степени пыле- и водонепроницаемости IP68 (на глубине до 6 м), а также степени IP69 при воздействии струй воды под высоким давлением и при высокой температуре, предлагая многослойную защиту от брызг, воды и пыли.

Huawei Mate 80 Pro может работать весь день без остановки благодаря мощной батарее 5750 мАч и поддержке проводной быстрой зарядки Huawei SuperCharge 100 Вт и беспроводной быстрой зарядки Huawei SuperCharge 80 Вт. Устройство также оснащено двойной системой охлаждения с использованием фазового перехода, которая повышает теплопроводность на 16% и уменьшает рост температуры на 33%.

Mate 80 Pro весом около 219 г. и размером 161,85x7 x7,95 мм оснащен 6,75-дюймовым 2.5D-экраном с плоскими гранями, поддержкой технологии Huawei X-True, с разрешением 2832×1280 пикселей и пиковой яркостью 3000 нит при 20% APL. В наличии адаптивная частота обновления LTPO 1–120 Гц, ШИМ-затемнение 1440 Гц и технология HDR Vivid.

Модель представлена в зеленом, черном и золотом цветах.

Huawei Watch GT Runner 2

Huawei Watch GT Runner 2 – умные часы, специально разработанные для начинающих бегунов и уверенных марафонцев. Изготовленное из легкого высокопрочного титанового сплава, устройство весит 34,5 г. Обновленный корпус умных часов имеет диаметр 43,5 мм, толщину всего 10,7 мм, что на 11% меньше, чем у устройства предыдущего поколения. При этом конструкция модели отличается высокой надежностью благодаря корпусу из титанового сплава, применяемого в аэрокосмической отрасли, в сочетании со стеклом Kunlun Glass.

Модель представлена в темно-оранжевом, темно-синем и полночном черном, подчеркивающих эстетику спорта. Обновленный плетеный ремешок AirDry сочетает воздухопроницаемость с защитой от пота, обеспечивая сухость и комфорт при ношении даже во время высокоинтенсивных тренировок. В комплект также входит дополнительный ремешок из фторэластомера.

Обновление Huawei Watch GT Runner 2 коснулось алгоритма неинвазивного измерения лактатного порога и метрика мощности бега. Этот инновационный алгоритм позволяет рассчитывать лактатный порог, предоставляя пользователям расширенное представление об интенсивности их тренировок и силе мышц. Опираясь на результаты автоматического анализа этих метрик, пользователи могут регулировать свою тренировочную нагрузку, создавать собственный режим тренировок и стратегию забега.

Huawei Watch GT Runner 2 также представляют первый в отрасли интеллектуальный режим «Марафон», в котором можно найти список шоссейных забегов, маркированных Всемирной ассоциацией легкой атлетики. Этом режим не только позволяет определять эффективность бега, но и предлагает комплексное сопровождение забега от старта до финиша.

Оснащенные плавающей 3D-антенной с оптимизированным дизайном прокладки, Huawei Watch GT Runner 2 обеспечивают на 250% более высокую точность геолокации по сравнению с устройством предыдущего поколения. Такая конструкция позволяет с точностью определять местоположение и отслеживать траекторию движения даже в самых сложных условиях, например в туннелях и в тенистых зонах.

Опираясь на возможности системы Huawei TruSense, умные часы предоставляют точные данные пульса, научный подход к управлению тренировочной нагрузкой и своевременные уведомления о потенциальных рисках.

На умных часах также доступна функция бесконтактной оплаты с помощью технологии NFC.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.видео»

Huawei Mate 80 Pro (16 ГБ + 512 ГБ) — 99 999 руб. В период предзаказа с 7 по 16 апреля 2026 г. пользователи получат скидку 15 000 рублей. При покупке устройства с 7 апреля по 18 мая 2026 г. пользователям будут доступны сервисные привилегии, которые включают в себя два года Huawei Care+ бесплатно, а также два ремонта запчастей по выгодной цене или бесплатно в течение двух лет и дополнительный год гарантии.

Huawei Watch GT Runner 2 — 31 999 руб. В период предзаказа с 7 по 16 апреля 2026 г. пользователи получат скидку 2 000 руб. Также с 7 апреля по 18 мая 2026 г. пользователям будут доступны сервисные привилегии, которые включают в себя два года Huawei Care+ бесплатно и три месяца специальной подписки в магазине циферблатов в приложении «Huawei Здоровье».