«М.видео» объявляет о старте продаж серии смартфонов Huawei nova 14

«М.видео» объявляет о старте продаж новой серии смартфонов Huawei nova 14, включающей модели Huawei nova 14 Pro и Huawei nova 14. Новинки оснащены передовыми технологиями искусственного интеллекта в сочетании с энергоемкой батареей и быстрой зарядкой 100 Вт. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Huawei nova 14 Pro

Huawei nova 14 Pro получил набор интеллектуальных функций, среди которых умная кнопка управления, которая предоставляет мгновенный доступ к выбранным пользователем функциям, включая ИИ-ассистент «Алису» по умолчанию. «Алиса» способна с помощью нейросетей анализировать текст в заметках устройства: пересказывать его, исправлять ошибки, улучшать формулировки и применять нужный стиль изложения.

Huawei nova 14 Pro получил двойную фронтальную камеру 50 МП с автофокусом и портретным макрообъективом 8 МП (f/2.2), она поддерживает зум 0,8x–5x и высокоскоростную съемку.

Huawei nova 14 Pro представлен в четырех цветах: розовый, голубой кристалл, белый и черный. Смартфон весит 207 г.

Huawei nova 14

Модель Huawei nova 14 оснащена OLED-экраном. В наличии многофокусная камера с объективом 50 МП и 10-канальным датчиком цветовой температуры в сочетании с селфи-камерой 50 МП.

Модель доступна в цветах: голубой кристалл, белый и черный. В моделях серии Huawei nova 14 впервые реализована умная кнопка управления.

Обе модели оснащены батареей емкостью 5500 мАч, а также зарядным устройством Huawei SuperChargeТурбо мощностью 100 Вт и системой интеллектуального контроля состояния батареи.

Стоимость Huawei nova 14 Pro и nova 14 на сайтах «М.видео» и «Эльдорадо»

Huawei nova 14 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — 54 999 руб.. Пользователи также получат скидку 8000 руб. и сервисные привилегии, которые включают в себя один год Huawei Care+ бесплатно, а также две замены пленки экрана в течение двух лет бесплатно.

Huawei nova 14 (12 ГБ + 512 ГБ) — 42 999 руб. Пользователи также получат скидку 6000 руб. и сервисные привилегии, которые включают в себя один год Huawei Care+ бесплатно, а также две замены пленки экрана в течение двух лет бесплатно.

Huawei nova 14 (12 ГБ + 256 ГБ) — 39 999 руб. Пользователи также получат скидку 6000 рублей и сервисные привилегии, которые включают в себя один год Huawei Care+ бесплатно, а также две замены пленки экрана в течение двух лет бесплатно.