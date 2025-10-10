Разделы

Техника
|

«М.видео» объявляет о старте продаж серии смартфонов Huawei nova 14

«М.видео» объявляет о старте продаж новой серии смартфонов Huawei nova 14, включающей модели Huawei nova 14 Pro и Huawei nova 14. Новинки оснащены передовыми технологиями искусственного интеллекта в сочетании с энергоемкой батареей и быстрой зарядкой 100 Вт. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Huawei nova 14 Pro

Huawei nova 14 Pro получил набор интеллектуальных функций, среди которых умная кнопка управления, которая предоставляет мгновенный доступ к выбранным пользователем функциям, включая ИИ-ассистент «Алису» по умолчанию. «Алиса» способна с помощью нейросетей анализировать текст в заметках устройства: пересказывать его, исправлять ошибки, улучшать формулировки и применять нужный стиль изложения.

Huawei nova 14 Pro получил двойную фронтальную камеру 50 МП с автофокусом и портретным макрообъективом 8 МП (f/2.2), она поддерживает зум 0,8x–5x и высокоскоростную съемку.

mvi1.jpg

М.видео

Huawei nova 14 Pro представлен в четырех цветах: розовый, голубой кристалл, белый и черный. Смартфон весит 207 г.

Huawei nova 14

Модель Huawei nova 14 оснащена OLED-экраном. В наличии многофокусная камера с объективом 50 МП и 10-канальным датчиком цветовой температуры в сочетании с селфи-камерой 50 МП.

Модель доступна в цветах: голубой кристалл, белый и черный. В моделях серии Huawei nova 14 впервые реализована умная кнопка управления.

CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России
импортонезависимость

Обе модели оснащены батареей емкостью 5500 мАч, а также зарядным устройством Huawei SuperChargeТурбо мощностью 100 Вт и системой интеллектуального контроля состояния батареи.

Стоимость Huawei nova 14 Pro и nova 14 на сайтах «М.видео» и «Эльдорадо»

Huawei nova 14 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — 54 999 руб.. Пользователи также получат скидку 8000 руб. и сервисные привилегии, которые включают в себя один год Huawei Care+ бесплатно, а также две замены пленки экрана в течение двух лет бесплатно.

Huawei nova 14 (12 ГБ + 512 ГБ) — 42 999 руб. Пользователи также получат скидку 6000 руб. и сервисные привилегии, которые включают в себя один год Huawei Care+ бесплатно, а также две замены пленки экрана в течение двух лет бесплатно.

Huawei nova 14 (12 ГБ + 256 ГБ) — 39 999 руб. Пользователи также получат скидку 6000 рублей и сервисные привилегии, которые включают в себя один год Huawei Care+ бесплатно, а также две замены пленки экрана в течение двух лет бесплатно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Антивирус в Windows помечает собственную СУБД Microsoft SQL как безнадежно устаревшую и неподдерживаемую

CNews — 25 лет лидерства

Microsoft встроила в Windows 11 компонент 45-летней давности и гордится. Он поставляется по умолчанию и не удаляется

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Знаменитый бренд требует запретить продажи своей техники по сниженным ценам. Под ударом один из старейших интернет-магазинов России

Конференции

Low-code и no-code

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще