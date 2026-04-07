Разделы

Ритейл Интернет Розница Техника
|

В сети restore: стартовал предзаказ новинок Huawei — смартфона Mate 80 Pro и беговых умных часов Watch GT Runner 2

В сети магазинов техники и электроники restore: стартовал предзаказ новинок Huawei — смартфона Huawei Mate 80 Pro и беговых умных часов Huawei Watch GT Runner 2. Устройства доступны для предзаказа с 7 по 16 апреля, после чего планируется старт продаж в 23 розничных магазинах сети, представленных в формате мультибренда, в интернет-магазине и в приложении бренда. Уже сегодня на сайте магазина можно оставить свои данные, чтобы получить уведомление о старте продаж.

В период предзаказа при покупке Huawei Mate 80 Pro пользователи получат скидку 5 тыс. руб., а при покупке Huawei Watch GT Runner 2 скидка составит 2 тыс. руб. Также с 7 апреля по 17 мая пользователям будут доступны сервисные привилегии, которые включают в себя 2 года Huawei Care+ бесплатно. Полные условия предоставления расширенной гарантии можно посмотреть на сайте restore:.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Смартфон доступен в золотом, зеленом и черном цветах. Умные часы представлены с градиентным ремешком в темно-оранжевом, темно-синем и полночном черном цветах.

Стоимость новинок: Huawei Mate 80 Pro (16 ГБ + 512 ГБ) — 89999 руб.; Huawei Watch GT Runner 2 — 31999 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


