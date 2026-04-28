Путин призвал депутатов и сенаторов не увлекаться запретами и ограничениями в России

Президент России призвал законодателей не зацикливаться только на запретах, несмотря на то, что им приходится сталкиваться с беспрецедентными вызовами. Он добавил, что излишние барьеры тормозят развитие. Отдельной задачей парламентариев, по словам главы государства, остается поддержка регионов.

Президент России Владимир Путин призвал законодателей не зацикливаться только на запретах, несмотря на то, что им приходится сталкиваться с беспрецедентными вызовами, пишет «Интерфакс».

«В целом законодательный процесс должен быть системным, и добавлю: конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентные, и важно их достойно преодолевать. Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах по выработке новых каких-то мер наказания для нарушителей, ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться — это контрпродуктивно», — сказал Владимир Путин на совете законодателей при Федеральном собрании.

Владимир Путин добавил, что излишние барьеры тормозят развитие России. «Излишние барьеры тормозят развитие, это все явления временные, проходящие. А Россия вечна. Законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», — заявил он.

Путин отметил устойчивость российского парламентаризма, его суверенность и готовность отстаивать жизненно важные интересы страны. По его словам, те, кто рассчитывал, что многопартийная демократия с ее различием позиций станет уязвимым местом России и позволит расколоть общество, ошиблись, поскольку не понимают страну и ее народ.

Президент России также поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам на более поздний период, чем 2026 г. Кроме того, он заявил, что работа по поддержке участников специальной военной операции (СВО) России на Украине не будет прерываться, а экономика страны должна выйти на устойчивые и более высокие темпы роста. Отдельной задачей парламентариев, по словам Путина, остается поддержка регионов.

В России резко выросла популярность технических средств, позволяющих россиянам пользоваться интернетом так, как им хочется. Как писал CNews, только за март 2026 г. число загрузок таких virtual private network (VPN) сервисов выросло до 9,2 млн, а это на 14% больше, чем в 2025 г.

По данным Similarweb, всего за минувший год (март 2025 г. — март 2026 г.) число скачиваний средств выхода в полноценный интернет в России среди пользователей Android достигло 35,7 млн. При этом очевиден тот факт, что интерес россиян к таким VPN-сервисам растет — за январь-март 2026 г. количество скачиваний составило 21,27 млн, а за предшествующие девять месяцев — 14,43 млн. С чем связан такой всплеск желания россиян на своем опыте оценить возможности таких ИТ-сервисов, журналисты «Коммерсант» не уточняет.

По мнению журналистов CNews, это совпало по времени с замедлением мессенджера Telegram — оно началось в феврале 2026 г. и моментально ударило не только по простым пользователям в России, но и по бизнесу, в частности, по отечественным ИТ-разработчикам программного обеспечения (ПО).

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ранее сообщали CNews, что Telegram не исполняет российское законодательство: не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. В связи с этим, как отмечалось, ведомство продолжит введение последовательных ограничений в отношении мессенджера с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан. При этом министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что работу Telegram пока не будут ограничивать в зоне проведения СВО.

Экономика России затормозилась и пошла на спад, такое заявление 10 апреля 2026 г. сделала профессор Московского государственного университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова, доктор географических наук Наталья Зубаревич «Крики про острейший дефицит рабочей силы пора прекращать, поскольку экономика затормозилась и пошла на спад», — заявила она.

Согласно приведенным ею данным, в 2025 г. в России наблюдался спад в сферах гражданского машиностроения, металлургии, лесопереработки, производства стройматериалов, химической промышленности, добычи газа и угля. При этом в различных отраслях военно-промышленного комплекса (ВПК) был отмечен рост производства в размере от 12% до 59%. В региональном разрезе спад или стагнация наблюдались в половине российских субъектов. Лидерами промышленного производства в 2025 г. стали Калужская и Тульская области, Удмуртия и Татарстан — благодаря наличию предприятий ВПК. На Дальнем Востоке отмечается рост золотодобычи. При этом отрицательная динамика зафиксирована на Северо-Западе, Юге России, на Урале и в Сибири.

Спад в экономике

Лидерами в инвестиционной сфере в 2025 г. стали Ленинградская область и Красноярский край. «Усохла доля Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — столько нефти и газа уже не нужно», — сказала Наталья Васильевна.

Обрабатывающая промышленность с 2022 г. продемонстрировала рост в 19%. При этом наивысший прирост показали Москва и Санкт-Петербург, а также регионы с большим количеством предприятий ВПК: Приволжский федеральный округ, большая часть Центрального и Уральского округов. В 2025 г. спад или стагнация в обрабатывающей промышленности наблюдались в 37 регионах России, наиболее остро они проявились в Южном и Сибирском федеральных округах, на части территории Уральского и Центрального округов.

Если в течение 2025 г. в целом по России в обрабатывающей промышленности наблюдался рост в 3,6%, то в первые два месяца 2026 г. был отмечен спад (–2,9%), который затронул уже не 37, а 44 региона.

На фоне в целом положительной динамики прироста объемов розничной торговли четыре региона России в 2025 г. показали спад в сравнении с 2024 г.: Тульская, Самарская, Мурманская области и ХМАО.

Наилучшие показатели прироста в сфере обслуживания в 2025 г. традиционно имели место в общественном питании (+8,7%). Максимальный рост в 2025 г. наблюдался в Москве (+22%), а также в Свердловской, Волгоградской, Ленинградской областях. Неожиданный спад при этом был отмечен в регионах массового туризма — в Ставропольском крае и Севастополе.

В январе-феврале 2026 г. в отрасли общественного питания неожиданно был зафиксирован рост сразу на 11%. «Россиянина убить нельзя, потому что любое горе он заедает и запивает», — прокомментировала этот показатель профессор и поделилась собственным наблюдением: в течение новогодних и рождественских праздников предприятия общепита в Тверской области выполнили месячный план.

По итогам оценки финансовых результатов деятельности организаций в 2025 г. (без учета малых предприятий, кредитных, финансовых и бюджетных организаций) наибольшие проблемы у бизнеса наблюдались в Иркутской и Кемеровской областях.

Говоря о влиянии на рынок труда различных демографических тенденций, Зубаревич отметила, что рекордно низкий уровень безработицы в России (в районе 2%) обусловлен снижением численности населения трудоспособного возраста. Значительный рост заработной платы в 2023-2024 г. также был вызван дефицитом рабочей силы. К концу 2025 г. этот рост замедлился из-за снижения темпов развития экономики России в целом.

В возрастной структуре занятости населения в период с 2019 по 2024 г. наблюдается старение населения. Так, количество работников в возрастной группе 20-29 лет сократилось в среднем на 2-3%, количество работников в возрасте 60-69 лет примерно так же выросло.

В отраслевой структуре занятости произошел сдвиг в сферу услуг. С 1995 по 2023 г. снижались показатели занятости в сельском и лесном хозяйстве (с 15% до 6%), в промышленности (с 26% до 19%), в сфере услуг при этом наблюдался рост (с 50% до 66%).

Наталья Зубаревич рассмотрела проблему самозанятых. В начале 2025 г. в России было зарегистрировано 14, 2 млн самозанятых (включая индивидуальных предпринимателей (ИП) — плательщиков налога на профессиональный доход, не имеющих наемных работников), летом 2025 г. их стало уже 14,5 млн. Только для четверти самозанятых самостоятельная предпринимательская деятельность является основным источником дохода, для всех остальных это не более чем подработка. Наиболее востребованными для самозанятых отраслями стали: ремонт (свыше 900 тыс. человек), автоперевозки (830 тыс.), ИТ (542 тыс.), индустрия красоты (452 тыс.), информационные услуги (347 тыс.). Максимальная численность самозанятых зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском крае и в Новосибирской области.

Наталья Зубаревич дала неутешительный прогноз на оставшуюся часть 2026 г. В металлургии и лесопереработке будут наблюдаться спад или стагнация, как и в производстве потребительских товаров и продуктов питания. Динамика развития предприятий ВПК пока остается высокой, но ограничения в финансировании уже заметны в ряде регионов.

Спад будет наблюдаться также в сфере строительства, в частности многоэтажного жилищного. Слабый рост показателей возможен лишь на Дальнем Востоке по причине наличия льготной ипотеки. При замедлении роста доходов населения розничная торговля в 2026 г. будет стагнировать, роста занятости в этой сфере не предвидится. Из-за роста налогов и возросшей сложности их администрирования текущий год станет проблемным и для общепита, в результате даже там можно ожидать стагнацию и сокращение занятости.