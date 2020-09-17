Huawei и Honor запускают программы дополнительного сервисного обслуживания

Huawei запускает Huawei-CARE и Honor-CARE – программы сервисного обслуживания для покупателей смартфонов брендов Huawei и Honor. Благодаря данной услуге пользователи смогут продлить сервисное обслуживание смартфона на один год после окончания гарантийного срока, установленного производителем. Кроме того, до 30 сентября 2020 года на покупку такой программы будут действовать скидки до 30%.

Приобретая продукты Huawei-CARE и Honor-CARE, пользователи смогут отдать смартфон на гарантийный ремонт в любой из официальных сервисных центров компании или воспользоваться услугой «Ремонт с доставкой».

Дополнительное сервисное обслуживание можно приобрести в официальных интернет-магазинах Huawei и Honor при покупке устройства. Стоимость услуги варьируется в зависимости от цены смартфона. Например, при покупке флагманских моделей смартфонов Huawei P40 Pro или Honor 30 Pro+ стоимость программ дополнительного сервисного обслуживания составит 2 379 рублей вместо 3 399 рублей.