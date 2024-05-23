Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж серии смартфонов Huawei Pura 70

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте продаж смартфонов новой серии Huawei Pura 70 с 23 мая 2024 г. Линейка появилась в результате модернизации культовой серии смартфонов Huawei P. Модели отличаются дизайном, ультракамерой XMAGE с поддержкой съемки быстро движущихся предметов, стеклом Kunlun Glass второго поколения, а также двойными возможностями быстрой зарядки Huawei SuperCharge. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Интерес к флагманским смартфонам Huawei Pura 70 за первую неделю предзаказа (15-22 мая 2024 г.) в «М.Видео-Эльдорадо» оказался почти на 35% выше, чем к смартфонам серии Huawei P 60 в 2023 г. Новая серия устройств Huawei также оказалась на 56% успешней в денежном выражении, чем предыдущая линейка – P 60, которая поступила в продажу в июне 2023 г.

По итогам января-мая 2024 г. на российском рынке доля флагманских смартфонов стоимостью свыше 50 тыс. руб. увеличилась по сравнению с 2023 г. и сейчас занимает около 45% от общего объема рынка. В количественном выражении на них приходится более чем каждый десятый девайс. В штучных продажах флагманов доля китайских производителей увеличилась до 9%, чему способствует расширение ассортимента, рост доверия, а также появление новинок с интересными дизайнерскими и технологическими решениями в верхнем ценовом сегменте.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» сети Группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Как главный эксперт по технике, мы всегда предлагаем нашим покупателям лучшее, и не удивлены высокому спросу на смартфоны Huawei Pura 70 в рамках недели предзаказа. Наши клиенты уже смогли оценить неповторимый стиль каждой модели и яркие цветовые решения, в том числе эксклюзивно представленные в наших магазинах».

Huawei Pura 70 Pro представлена в более сдержанной цветовой гамме: белой и черной. Huawei Pura 70 Ultra выполнена в зеленом (эксклюзивно для «М.Видео-Эльдорадо»), коричневом (эксклюзивно для «М.Видео-Эльдорадо»), и черном оттенках.

Модель Huawei Pura 70 Ultra обладает выдвижной ультракамерой, оснащенной сенсором CMOS размером 1 дюйм и физической диафрагмой f/1.6. На смартфон можно снимать объекты, движущиеся с рекордной скоростью 300 км/ч: будь то гоночный автомобиль, мчащийся по трассе, или высокоскоростной поезд на магнитной подвеске. Механизм камеры способен выдержать 300 тыс. циклов выдвигания, а также обладает свойствами водонепроницаемости класса IP68, обеспечивающими возможность погружения смартфона на глубину до двух метров.

Смартфоны Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra оснащены телемакрообъективом с большой диафрагмой f/2.1. Поддержка фокусного расстояния и 35-кратного макрозума позволяет запечатлеть мельчайшие детали при тусклом освещении.

Смартфоны Huawei Pura оснащены экраном нового поколения Huawei X-True с плотностью пикселей 460 ppi и пиковой яркостью 2500 нит.

Модели Huawei Pura 70 и Huawei Pura 70 Pro оснащены прочным стеклом Kunlun Glass, а экран модели Huawei Pura Ultra получил износостойкое стекло Kunlun Glass, в котором применяется технология защиты от царапин Crystal Armor, дополнительно улучшающая устойчивость экрана к падениям.

Все необходимые приложения можно скачать из собственного магазина приложений Huawei – AppGaller. В коллекции приложений более 1 млн программ всех категорий. В AppGallery работает оплата в приложениях и играх с мобильного счета МТС, «Билайн» и Теле 2, а также на смартфонах Huawei доступна бесконтактная оплата SBPay, Mir Pay, Yandex Pay и др.

Покупатели, оформившие покупки в «М.Видео-Эльдорадо» до 30 июня 2024 г., получат в подарок «годовую версию» защиты экрана Huawei Care, а также подарки в виде фирменных часов или наушников Huawei.

Новинки доступны в открытой продаже в магазинах и онлайн каналах Группы «М.Видео-Эльдорадо» начиная с 23 мая 2024 г.

***

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.